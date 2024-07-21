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馬力上看1548匹！小米推「高性能電動車SU7 Ultra」挑戰綠色地獄

圖文／7Car 小七車觀點

小米執行長雷軍在日前的演講會上報告了一些小米汽車新進度，預計今年 11 月提前完成 10 萬台交車目標，同時廣受歡迎的 1:18 合金模型車將新增三個新車色，而這次的演講亮點在於正式公開小米 SU7 Ultra 原型車的訊息，這是一台專為挑戰賽道而生的車，即將在今年 10 月正式挑戰德國紐柏林賽道。

▲小米 SU7 Ultra 原型車將挑戰德國紐柏林賽道。

此次公開的小米 SU7 Ultra 原型車並不會進行量產，單純是為了極致性能做測試，但日後會將賽道經驗運用到量產車型上，而官方未來也將不排出推出量產的 Ultra 車型。

從官方公開的資訊來看，小米 SU7 Ultra 原型車針對賽道需求進行全面進化，整體身形更為低趴，車長達到 5,260mm，車寬度為 2,064mm，並採用獨特的閃電黃搭配閃電彩繪，車側則有側裙搭配後方超大尾翼設計，整體充滿了戰鬥氣息。 為了滿足的賽道需求，全車採用碳纖維材質打造，官方指出覆蓋率達到 100%；全車 24 處零件達到 15 平方米，悉數均為碳纖維材質，使得車重減輕到 1,900kg，甚至輕於部分同尺寸的市售油車。

動力方面，小米 SU7 Ultra 原型車搭載雙 V8s 搭配 V6s 三電動馬達四驅系統，綜效輸出達到驚人的 1548 匹馬力，並配備賽道專用高效率電池組，能夠持續輸出超大功率。同時配備賽道專用煞車系統，包括 AP 煞車卡鉗、賽道專用碟盤等，100-0km/h 煞車距離僅 25m。同時為了在賽道上實現優異的貼地飛行，其後方的固定式大尾翼、大尺寸車尾空氣分流器，能產生 2,145kg 的最大下壓力。

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