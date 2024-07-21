清大賽車工廠「打造輕量化碳纖輪框」！明年再戰國際學生方程式大賽

圖文／鏡週刊

在國際大賽屢獲佳績的學生賽車團隊「清大賽車工廠」今（19日）舉辦技術發表會，展示第一組由台灣學生團隊自製的輕量化碳纖輪框，將運用在下一代新車，達到車體輕量化目標。清大賽車工廠也提升電動賽車的控制系統軟體，計畫明年再戰國際學生方程式大賽。

清大賽車工廠去年8月推出無人車，參加歐洲學生方程式大賽。在捷克賽拿下無人車組八字繞環第二名，並獲得最佳車檢獎。但在競爭更激烈的德國賽中，因車體嚴重受損壞，抱撼無法完賽。

清大賽車工廠隊長余承翰表示，去年在賽場上觀察到頂尖車隊多使用碳纖維零組件，不但減輕全車重量，也讓車體不易變形、過彎速度加快，因此今年決定不出國比賽，留在台灣專心研發自製碳纖維零組件。

余承翰表示，團隊已成功開發出輕量化的碳纖輪框及車殼，碳纖輪框的重量比前一代鋁製輪框減少了60%。全車總重目前是260公斤，希望明年的新車使用新輪框和車殼後，總重量可降至200公斤以下。

清大賽車工廠也致力提升無人車技術。技術長、動機系碩一生鄧皓銘指出，在視覺辨識方面，他們改善了演算法，讓運行速度提升50%；並增設鏡頭辨識，提升兩倍以上的賽道辨認準確度。

▲清大賽車工廠打造第一組由台灣學生團隊自製的輕量化碳纖輪框。（清華大學提供）

清大賽車工廠也在今天的發表會中動態展示第八代賽車「TH08」，展現全面升級後的防滑及輔助過彎系統。余承翰表示，TH08經軟體升級後，今年5月在鹿港車測中心進行八字繞環試車，寫下4.63秒的隊史紀錄，直逼去年德國賽的第一名速度，令團隊振奮不已。

清大賽車工廠副隊長、動機系大四生沈書煒表示，這半年來試車里程超過200公里，終於達到預定目標，很開心團隊付出的心血總算沒有白費。

清大賽車工廠感謝由動機系校友創辦的優群科技、惠特科技，一路支持車隊成長。此外，團隊也特別感謝美達工業加入贊助商行列。

清大賽車工廠目前有80位成員，且有1/3為女生。團隊由教授林昭安及王培仁共同指導，成員主要來自動機系，還包括電機、工學院學士班、經濟、醫環、教育及運科等科系學生。



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