ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

KIA EV6 GT小改款傳新增「N e-Shift模擬換檔」　馬力升級年底見

▲KIA EV6 GT。（圖／翻攝自KIA）

▲在KIA EV6一般車型小改款後，最近也傳出小改款EV6 GT將在年底前亮相，有望升級N e-Shift模擬7速換檔功能，圖為現行款EV6 GT。（圖／翻攝自KIA、資料照，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

小改款KIA EV6在5月於南韓亮相後（報導請點此），近日也傳出性能版的EV6 GT也會跟上，並且可望增添IONIQ 5 N的「N e-Shift模擬7速換檔功能」，預計最快新款EV6 GT在今年底就會登場。

現行KIA EV6 GT比IONIQ 5 N早一年多上市，因此並無後者的N e-Shift模擬7速換檔功能，不過外媒透露，小改款EV6 GT將有望升級，並且在動力上也會與IONIQ 5 Ｎ看齊，從現行的585匹提升至601匹輸出。

▲KIA EV6 GT上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲小改款EV6 GT除了馬力跟IONIQ 5 N看齊來到601匹外，也有望升級前後軸扭力導引分配系統、飄移模式。

除了模擬換檔功能、馬力提升外，小改款EV6 GT還可能增添前後軸扭矩導引分配、飄移模式等，這些都是IONIQ 5 N上所具有的功能，儘管EV6 GT不一定會全數搭載，但作為品牌性能電動車，勢必也會在小改款有明顯優化。

目前小改款EV6一般車型已在南韓上市，除了換上新款C型日行燈造型、重新設計進氣壩、新輪圈與增添指紋辨識裝置、雙幅式方向盤外，電池容量也從77.4kWh升級至84kWh，具有494公里續航力。

▲KIA EV6小改款。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA EV6小改款。（圖／翻攝自KIA）

▲小改款EV6一般車型已在南韓上市，車頭換上新日行燈、進氣壩及鋁圈造型，電池也提升至84kWh容量。

►台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

►99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字：汽車電動KIA起亞EV6GTN Shift模擬換檔7速電池小改款南韓IONIQ 5 N

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

KIA EV6 GT小改款傳新增「N e-Shift模擬換檔」　馬力升級年底見

KIA EV6 GT小改款傳新增「N e-Shift模擬換檔」　馬力升級年底見

最新文章

KIA EV6 GT小改款傳年底亮相2024-07-22

IIHS休旅「倒車自動急煞」測試2024-07-22

奧迪最便宜電動休旅再添入門款2024-07-22

TOYOTA「大改款7人座休旅」開賣2024-07-22

Infiniti QX60新年式採渦輪動力2024-07-22

馬自達日規新年式CX-30升級2024-07-22

「HONDA全新休旅」註冊曝光2024-07-22

「速霸陸全新油電」預計8月見2024-07-22

TOYOTA全新電動休旅即將量產開賣2024-07-22

TOYOTA Crown Sport台灣有機會導入2024-07-22

熱門文章

TOYOTA Crown Sport台灣有機會導入2024-07-22

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」2024-07-20

TOYOTA全新電動休旅即將量產開賣2024-07-22

「HONDA全新休旅」註冊曝光2024-07-22

「速霸陸全新油電」預計8月見2024-07-22

經典法拉利F355加入碳纖維元素2024-07-21

小米推高性能電動車SU7 Ultra2024-07-21

Nissan Ariya Nismo重返歐洲2024-07-21

TOYOTA「大改款7人座休旅」開賣2024-07-22

LEXUS「全新性能小休旅」發表2024-07-19

相關新聞

IIHS公布8款休旅「倒車自動急煞」測試！Kuga、CR-V、森林人表現佳

IIHS公布8款休旅「倒車自動急煞」測試！Kuga、CR-V、森林人表現佳

奧迪「最便宜電動休旅」再添入門款！雙車型、折新台幣152萬超香

奧迪「最便宜電動休旅」再添入門款！雙車型、折新台幣152萬超香

拜登退選震驚國際！日相岸田讚嘆「最正確的選擇」　南韓府方避談

拜登退選震驚國際！日相岸田讚嘆「最正確的選擇」　南韓府方避談

「Infiniti旗艦休旅」換搭2.0升VC Turbo引擎　黑化套件變更帥！

「Infiniti旗艦休旅」換搭2.0升VC Turbo引擎　黑化套件變更帥！

花蓮警政預算創新高！響應「淨零排放」購油電混能車及電動機車

花蓮警政預算創新高！響應「淨零排放」購油電混能車及電動機車

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」！外型搶眼、1.2升油電又省油

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」！外型搶眼、1.2升油電又省油

「TOYOTA全新電動休旅」即將量產開賣！台灣註冊有望爭取國產化

「TOYOTA全新電動休旅」即將量產開賣！台灣註冊有望爭取國產化

「HONDA全新休旅」註冊曝光！車門可對開　超大空間還能露營

「HONDA全新休旅」註冊曝光！車門可對開　超大空間還能露營

「速霸陸全新油電」預計8月見！跨界休旅結合TOYOTA省油技術

「速霸陸全新油電」預計8月見！跨界休旅結合TOYOTA省油技術

超過100萬美元！法拉利經典F355加入碳纖維元素　車身剛性提升23％

超過100萬美元！法拉利經典F355加入碳纖維元素　車身剛性提升23％

馬力上看1548匹！小米推「高性能電動車SU7 Ultra」挑戰綠色地獄

馬力上看1548匹！小米推「高性能電動車SU7 Ultra」挑戰綠色地獄

Nissan「性能電動休旅Ariya Nismo」預告重返歐洲！造型加速都提升

Nissan「性能電動休旅Ariya Nismo」預告重返歐洲！造型加速都提升

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366