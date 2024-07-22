KIA EV6 GT小改款傳新增「N e-Shift模擬換檔」　馬力升級年底見

▲在KIA EV6一般車型小改款後，最近也傳出小改款EV6 GT將在年底前亮相，有望升級N e-Shift模擬7速換檔功能，圖為現行款EV6 GT。（圖／翻攝自KIA、資料照，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

小改款KIA EV6在5月於南韓亮相後（報導請點此），近日也傳出性能版的EV6 GT也會跟上，並且可望增添IONIQ 5 N的「N e-Shift模擬7速換檔功能」，預計最快新款EV6 GT在今年底就會登場。

現行KIA EV6 GT比IONIQ 5 N早一年多上市，因此並無後者的N e-Shift模擬7速換檔功能，不過外媒透露，小改款EV6 GT將有望升級，並且在動力上也會與IONIQ 5 Ｎ看齊，從現行的585匹提升至601匹輸出。

▲小改款EV6 GT除了馬力跟IONIQ 5 N看齊來到601匹外，也有望升級前後軸扭力導引分配系統、飄移模式。



除了模擬換檔功能、馬力提升外，小改款EV6 GT還可能增添前後軸扭矩導引分配、飄移模式等，這些都是IONIQ 5 N上所具有的功能，儘管EV6 GT不一定會全數搭載，但作為品牌性能電動車，勢必也會在小改款有明顯優化。

目前小改款EV6一般車型已在南韓上市，除了換上新款C型日行燈造型、重新設計進氣壩、新輪圈與增添指紋辨識裝置、雙幅式方向盤外，電池容量也從77.4kWh升級至84kWh，具有494公里續航力。

▲小改款EV6一般車型已在南韓上市，車頭換上新日行燈、進氣壩及鋁圈造型，電池也提升至84kWh容量。