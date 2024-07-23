保二總隊換新車　47輛福特Kuga Ecoboost180休旅納入編制

▲保二總隊添購新車，共有47台Kuga Ecoboost 180車型納入編制，成為員警執勤用車。（圖／翻攝自Ford，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

內政部警政署保安警察第二總隊（保二總隊）近日添購新車，共有47台福特Kuga Ecoboost180車型納入編制，作為全新執勤用車，這也是Kuga在今年4月繼保七總隊採用後再度選用（報導請點此）。

保二總隊肩負科學園區、國營事業機構、發電廠／加工區安全，並且需因應輿情、重大治安事件即時規劃稽查、臨檢等勤務。此次在提升員警執勤機動性與應變效率下，新增編制47台福特Kuga Ecoboost180車型作為全新執勤用車。

▲繼4月保七總隊選用後，福特Kuga也成為保二總隊選用的執勤警車。



此次加入保二總隊編制的Kuga Ecoboost180搭載1.5升直列3缸渦輪引擎、8速自排變速箱，具有最大馬力180匹／26.3公斤米扭力、平均油耗15.9km／L，同時還有5種行車模式（標準、Eco省油、運動、防滑、雪地及沙地），可因應執勤時不同的道路情境需求。

福特Kuga提供第一線員警完整行車防護，全車採近50%高剛性鋼材打造、並搭載Co-Pilot 360全方位智駕科技輔助系統，具有iACC智慧定速巡航、AEB全速域煞停輔助、盲點偵測、360°環景影像輔助等，保障員警執勤時的人身安全。