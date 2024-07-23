「LEXUS LBX入門休旅」馬來西亞開賣！1.5升油電折合新台幣165萬

▲LEXUS LBX於馬來西亞上市，僅提供2款車型。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS LBX入門休旅進軍馬來西亞市場，當地LBX僅提供2款車型，入手價格折合新台幣165萬，台灣的LBX不僅車型選擇豐富，配備、價格也更有優勢，這下輪到馬來西亞消費者羨慕台灣！

▲馬來西亞LBX入門採用17吋鋁圈、7吋儀錶，高階升級為18吋與12.3吋儀錶。

馬來西亞上市最新的LEXUS LBX，提供Premium、Luxury兩款車型，開價RM 238,888、268,888元，折合新台幣分別為165、186萬，馬來西亞Premium車型採用17吋鋁圈、車內配置7吋數位儀錶，配備與台灣入門款Active車型相當，而台灣Active售價為129.9萬。

高階Luxury則換上18吋鋁圈，車內升級12.3吋數位儀錶，配置相當於台灣售價143萬的Cool、Relax車型，台灣LBX車型選擇達5款更豐富，開價上也較有競爭力。

▲動力採用1.5升油電，搭載LEXUS Safety System+ 3.0。

動力、安全配備上與台灣大同小異，採用最新世代的1.5升3缸油電引擎，搭配CVT變速箱，繳出136匹馬力、9.2秒破百加速衝刺，具有LEXUS Safety System+ 3.0防護系統，整合全速域ACC、PCS預警防護、AHB智慧頭燈等系統。