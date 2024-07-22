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TOYOTA「大改款7人座休旅」開賣！折合新台幣269萬　台灣傳今年導入

▲菲律賓率先上市左駕版Land Cruiser 250，改搭2.4升渦輪。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲菲律賓率先上市左駕版Land Cruiser 250，改搭2.4升渦輪。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

比大陸市場快一步，菲律賓率先上市左駕的新一代TOYOTA Land Cruiser 250，與日規的油電引擎不同，菲律賓改採用2.4升渦輪配置，並僅提供7人座規格，當地售價折合新台幣269萬起，這款顏值超高的越野型休旅，台灣經銷端仍有消息透露今年將有導入規劃！

▲菲律賓率先上市左駕版Land Cruiser 250，改搭2.4升渦輪。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸、菲律賓相繼上市Land Cruiser 250，兩地成為少見的左駕上市地區。

台灣TOYOTA Land Cruiser Prado近出清完畢，雖然台灣和泰尚未表態，但經銷商仍透露新一代Land Cruiser 250將作為Land Cruiser Prado後繼車款來台補位，而近來菲律賓已率先上市左駕版，說不定有望成為台灣版本參考依據，相當有趣的是，菲律賓的新一代Land Cruiser 250，仍以舊款的Land Cruiser Prado作為車系命名。

▲菲律賓率先上市左駕版Land Cruiser 250，改搭2.4升渦輪。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲菲律賓率先上市左駕版Land Cruiser 250，改搭2.4升渦輪。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲菲律賓採用純燃油的2.4升渦輪，搭配7人座。

日規採用2.8升柴油、2.7升自然進氣，而澳洲則是2.4升渦輪油電，菲律賓與日規、澳規不同，採用的是純燃油的2.4升渦輪，搭配8速自排變速箱，繳出281匹馬力、43.8公斤米扭力，並僅有7人座規格。

台灣官網仍在售的舊款Land Cruiser Prado，據了解已接近完售，關於Land Cruiser 250是否來台，台灣和泰對外表示，「將持續觀察台灣市場需求，並與原廠檢討未來產品規劃」。

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