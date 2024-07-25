Suzuki「品牌首款電動車」東南亞亮相！預告2025年量產全球開賣

圖文／7Car 小七車觀點

Suzuki 繼去年 1 月稍早正式在印度市場公開發表品牌首款純電全球戰略概念休旅車 - EVX後，近日 (07/17) 則首度現身於東南亞市場。Suzuki Indonesia 日前於官方網站宣布 Suzuki EVX 概念休旅車正式在 2024 Gaikind 印尼國際車展上（GIIAS）亮相。EVX 是 Suzuki 新全球戰略策略的一部分，官方表示其量產版計畫於 2025 年正式登場，並成為品牌首款全球戰略電動車。

Maruti Suzuki eVX 車身尺碼分別為 4,300mmx1,800mmx1,600mm。外觀為一輛緊湊型都會跨界休旅，具有符合空氣力學的輪廓造型、短行程懸吊、長軸距設計，車側見不到車門把手 (推測採電控方式開啟)，車身下緣裝有大面積防刮材質以方便輕度越野，車尾採非傳統的類三廂式設計搭配貫穿式 LED 尾燈，族踏低風阻的大尺寸輪圈。

目前該車內裝及動力細節還尚未明瞭，但官方表示將採用 60kWh 電池組，並擁有品牌著名的 4x4 動力系統 (推估前、後軸各採用單顆電動馬達)，而充滿電後以印度的 MIDC 規範計算，最大續航力可來到 550 公里。鈴木總裁也在活動上表示 “應對全球暖化是當務之急，目前 Suzuki 正推動一系列減少溫室氣體排放措施，並持續推出有價值的產品以優化人們的日常生活”。

挾著新興市場的優勢，Suzuki 一直致力於全球新興市場車型開發，最著名的如印度市場，目前 Maruti Suzuki 已成長大印度最大的汽車公司，現行販售車款共計有 16 款乘用車，同時也出口到全球約 100 個市場，包括日本、丹麥、英國、德國等等，後續還將拓展至智利、墨西哥等拉丁美洲國家。至於國內方面，金鈴汽車也曾在 2017 年引進由 Maruti Suzuki 主導的 Baleno 車系，憑著優異的空間與動能設計很快地於進口小型掀背車市場當中獲得一席之地，可惜的是礙於排放法規關係在 2020年配額售罄後不再導入。