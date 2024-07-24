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Aston Martin「女武神」利曼賽車完成測試　V12高轉聲浪宛如F1

▲影片來源：Youtube／Pescara Productions

記者林鼎智／綜合報導

Aston Martin原本在2020-2021年賽季打算以「女武神」Valkyrie參加WEC Le Mans Hypercar賽事，不過後來因故取消（報導請點此）。直到去年原廠也改變主意，與The Heart of Racing團隊重啟計畫，將以3輛Valkyrie AMR-LMH賽車參賽，並於近日傳出完成評估測試的好消息。

▲Valkyrie AMR-LMH 。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Valkyrie AMR-LMH 。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲在去年宣布參加以「女武神」Valkyrie參加WEC Le Mans Hypercar賽事後，近日3輛Valkyrie AMR-LMH賽車已在英國完成測試。（圖／翻攝自Aston Martin，以下同）

據了解，Valkyrie AMR-LMH賽車有著比賽道版Valkyrie AMR Pro更張狂的空力設計，包括大型尾翼、鯊魚鰭等空力套件。動力上則與市售版同樣採源自Cosworth的6.5升V12自然進氣引擎，不過捨棄了油電系統，以純燃油引擎參加賽事，但也拜這具V12心臟所賜，讓Valkyrie AMR-LMH擁有媲美F1賽車的澎湃聲浪，在聽覺上明顯與其他競爭對手如法拉利、TOYOTA、BMW等使用的V6、V8引擎有別。

▲Valkyrie AMR-LMH 。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Valkyrie AMR-LMH 。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Valkyrie AMR-LMH賽車捨棄油電系統，其V12引擎聲浪媲美F1賽車，與其他V6、V8對手有別。

Valkyrie AMR-LMH賽車目前已在英國完成測試，將由Aston Martin官方車手Darren Turner、The Heart of Racing團隊的Mario Farnbacher及Harry Tincknell等車手駕駛，Valkyrie AMR-LMH將同時參加WEC、IMSA賽事。

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