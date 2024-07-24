台灣TOYOTA「省油神車」發布召修　後車門開關瑕疵恐無預警開啟

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台灣TOYOTA Prius召修　後車門開關瑕疵恐無預警開啟

▲TOYOTA Prius PHEV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲繼日本於4月召修後，台灣TOYOTA總代理和泰也發布Prius PHEV召修，主因是後車門把手電磁開關防水性不佳。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA日本原廠在今年4月針對Prius後車門把手電磁開關防水性不佳、恐導致洗車後造成後車門無預期開啟召修後（報導請點此），台灣TOYOTA總代理和泰汽車也在近日發布Prius PHEV召修，將針對受影響車輛免費更換左右後車門開啟器開關。

▲TOYOTA Prius PHEV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Prius PHEV後車門開啟器開關防水性不佳，洗車後未上鎖車門恐有無預警開啟的風險。（圖／翻攝自TOYOTA JP）

此次台灣TOYOTA召修車輛為2022年10月至2024年4月生產的Prius PHEV，由於後車門開啟器開關防水性不佳，若有大量水分噴灑在開關上（例如洗車），可導致水流入開關發生短路，若短路後車門未上鎖，後車門可能在行進間不預期開啟，且儀表會在車輛行駛時顯示警示及發出蜂鳴聲，有影響行車安全的風險。

TOYOTA和泰將通知受影響車主回廠，免費更換左右後車門開啟器開關，作業時間約需1.5小時。

TOYOTA顧客服務中心免費服務電話：0800-221-345

▲TOYOTA Prius PHEV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA和泰將通知受影響車主，回廠免費更換左右後車門開啟器開關，作業時間約需1.5小時。

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關鍵字：汽車油電TOYOTA PriusPHEV油電五代召修後車門防水開關和泰進口日系

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