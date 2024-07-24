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BMW首輛「美規M5限定版」8月拍賣！唯一車色、選配破新台幣175萬

▲BMW M5 Pebble Beach Concours d’Elegance #1/1 。（圖／翻攝自BMW）

▲首款BMW美規M5限定車款將在圓石灘車展舉行慈善拍賣，該車選配就超過57,000美元（折合新台幣約175.6萬）。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

新一代BMW. M5在先前於古德伍德速度節亮相後，現在北美BMW也宣布，首款美規M5將在8月的圓石灘車展亮相，該車是BMW與Pebble Beach Concours d’Elegance 合作的限定車款，具有鮮豔的消光橘車色，並且還選配超過57,000美元（折合新台幣約175.6萬），屆時將在8／14進行慈善拍賣。

▲BMW M5 Pebble Beach Concours d’Elegance #1/1 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M5 Pebble Beach Concours d’Elegance #1/1 。（圖／翻攝自BMW）

▲這輛M5 Pebble Beach Concours d’Elegance #1/1限定車款是唯一一輛採Frozen Orange Metallic金屬橘塗裝的新車。

據BMW表示，這輛2025 BMW M5 Pebble Beach Concours d’Elegance #1/1是唯一一輛採Frozen Orange Metallic金屬橘塗裝的新車，並且具有橘色輪圈、碳纖維陶瓷煞車與消光金卡鉗塗裝，車內座椅縫面採Kyalami Orange與Silverstone皮革，頭枕處還鑲有Pebble Beach Concours字樣、儀表板及車門踏板處也有#1／1限定銘牌。

▲BMW M5 Pebble Beach Concours d’Elegance #1/1 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M5 Pebble Beach Concours d’Elegance #1/1 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M5 Pebble Beach Concours d’Elegance #1/1 。（圖／翻攝自BMW）

▲車內也有限定銘牌、並選配碳纖維車頂、碳纖維後視鏡蓋、碳纖維擾流等。

另外，該車也有一系列選配項目，包括駕駛輔助系統、BMW飾光水箱護罩、通風座椅、後座遮陽簾、碳纖維車頂、碳纖維後視鏡蓋、碳纖維尾翼、M Drive Professional等，選配價值就超過57,000美元（折合新台幣約175.6萬），動力部分則同樣為4.4升V8雙渦輪引擎+ PHEV插電式油電動力，具有綜效717匹／102公斤米扭力，是歷代最強，同時也是歷代最重的M5（車重2,445公斤），目前尚未公布該車的起拍價。

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