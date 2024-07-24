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凱米風雨有感增強「開車前先瞭解這8件事」！雙黃燈該不該打正解曝

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▲凱米颱風來襲，全台風雨有感。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

隨著凱米颱風暴風圈壟罩，全台各地都出現相當有感的風雨，如果真的非不得已要開車出門，則需要更加小心駕駛，以下《ETtoday車雲》整理了8個關於風雨中開車應該要注意的事項，其中經常被網友爭論的「雙黃燈該不該打」，國道警察也給出正確解答。

1.減速行駛：在大雨中行駛時，道路會變得濕滑，輪胎的抓地力會明顯下降。因此應減慢速度，保持安全的行車間距，才能有足夠的反應時間及煞車距離。

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲點亮大燈可以讓其他駕駛人更好辨識車輛相對距離。（圖／資料照）

2.開啟雨刷和大燈：請確保雨刷和燈光都正常工作。在大雨中行駛時，這些都是增強視線和提醒其他駕駛車輛相對位置的重要工具；至於雙黃燈的使用時機，日前國道警察局也指出，雨中行車除了必須隨時開亮大燈，遇視線不佳的情況，還需點亮「後霧燈」或「危險警告燈」，道路交通安全規則也有規定「霧燈僅可於雨、霧時使用」，未有相關配備的車款則可透過雙黃燈警示，但要記得變換車道或匯出／入匝道時要先關閉雙黃燈，再正確點亮方向燈。

▲Hazard flashers雙黃燈。（示意圖／達志影像）

▲有配備的車款應優先使用後霧燈，要變換車道、匯出／入匝道時，應先關閉雙黃燈，再正確點亮方向燈。（示意圖／達志影像）

3.避免積水路段：積水可能會使車輛失去控制或者引擎熄火，積水不深時應放慢車速且不鬆開油門通過，若積水已經達到輪胎一半則不要強行通過；另外道路的內外側可能會有較多積水，高速駛過會出現水漂現象，此時應鬆開油門握穩方向盤，待車速降低恢復抓地力。

▲▼新北大道四段淹水。（圖／記者陳煥丞攝）

▲遇積水路段應放慢速度並不鬆油門持續行駛，水位較深時不應強行通過。（圖／資料照）

4.留意路邊狀況：注意路邊是否有樹木倒塌、路面坍塌或其他危險狀況；停車時也應盡量遠離路樹、邊坡、山壁等可能造成車輛損傷的高風險區。

▲▼苗栗縣銅鑼鄉中興工業區1棵路樹受到今早大風大雨影響，從基部斷裂，壓到2輛停放轎車，還好沒有人員受傷。 （圖／記者蔡文淵翻攝）

▲除了行車過程中應多注意路邊狀況外，大雨前中後也要慎選停車地點。（圖／資料照）

5.不要使用定速巡航：在濕滑的路面上，定速巡航可能會出現誤動作，導致駕駛更難控制車輛，尤其在視線不良的情況下，駕駛更難提前察覺前方路況；即使是更先進的駕駛輔助系統，多數車廠在車主手冊中都有提到惡劣天候下不應使用。

6.勿勉強行駛：如果雨勢過大，視線不佳，可以選擇在安全的地點停車，等待雨勢減弱再上路。

▲固特異F1A6上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲日常就應該要確保輪胎及雨刷的狀況，雨季時更要特別注意胎紋深度是否足夠。（圖／資料照）

7.維護車輛：日常就應該要確保輪胎胎壓正常，胎紋深度足夠，煞車性能良好，並定期更換雨刷，以保持最佳狀態。

8.預估路況：風雨可能導致交通狀況變得混亂，和天氣良好時相比交通時間可能會多出數倍，建議提前預估可能的路況並調整行程，例如使用Google地圖計算行車時間，以免趕時間提高車禍風險。

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