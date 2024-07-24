Honda Civic Si小改款登場！底盤＆影音升級　原廠稱歷代剛性最強

▲Honda美規新年式Civic Si上市，此次新年式也保留手排車型，並針對影音、底盤系統進行優化。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

美國本田（Honda）發表新年式Civic Si，新Civic Si不僅維持手排車型、同時還升級底盤與影音系統，外型也有小幅修飾，當地售價則小漲850美元（約新台幣2.6萬），來到31,045美元（折合新台幣約95.7萬）。

▲新Civic Si外觀換上新款6角造型水箱護罩、燻黑尾燈，相較一般版本更具運動感。



新Civic Si外觀換上新款6角造型水箱護罩、燻黑尾燈，並具有專屬18吋消光黑雙肋輪圈，還可另外加價300美元選配一套夏季胎。座艙部分則升級10.2吋數位儀表，該儀表具有專屬Si介面，並具有換檔指示燈、渦輪增壓表、G值等資訊；中控螢幕也升級為9吋，並內建Google車載娛樂系統，可使用Google Assistant語音助理、Google Maps導航與Google Play 商店。

▲標配運動化座椅、10.2吋數位儀表與9吋Google影音系統，動力則同樣維持1.5升4缸汽油渦輪引擎，具有最大馬力200匹／26.5公斤米扭力。



底盤操控方面，原廠還針對新Civic Si的B柱下方、後車門檻處強化，提升車體剛性，官方還聲稱是歷代最堅固的Civic Si，懸吊部分也重新調校，提供更好的乘坐性與操控表現。

新Civic Si動力同樣維持1.5升4缸汽油渦輪引擎，搭配6速手排，具有最大馬力200匹／26.5公斤米扭力，預計8月就會在美國上市，售價為31,045美元，折合新台幣約95.7萬。

▲原廠也強化車體剛性，稱是歷來最堅固的Civic Si，售價則是31,045美元，折合新台幣約95.7萬。