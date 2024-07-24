ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda Civic Si小改款登場！底盤＆影音升級　原廠稱歷代剛性最強

▲2025 Civic Si（圖／翻攝自Honda）

▲Honda美規新年式Civic Si上市，此次新年式也保留手排車型，並針對影音、底盤系統進行優化。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

美國本田（Honda）發表新年式Civic Si，新Civic Si不僅維持手排車型、同時還升級底盤與影音系統，外型也有小幅修飾，當地售價則小漲850美元（約新台幣2.6萬），來到31,045美元（折合新台幣約95.7萬）。

▲2025 Civic Si（圖／翻攝自Honda）

▲新Civic Si外觀換上新款6角造型水箱護罩、燻黑尾燈，相較一般版本更具運動感。

新Civic Si外觀換上新款6角造型水箱護罩、燻黑尾燈，並具有專屬18吋消光黑雙肋輪圈，還可另外加價300美元選配一套夏季胎。座艙部分則升級10.2吋數位儀表，該儀表具有專屬Si介面，並具有換檔指示燈、渦輪增壓表、G值等資訊；中控螢幕也升級為9吋，並內建Google車載娛樂系統，可使用Google Assistant語音助理、Google Maps導航與Google Play 商店。

▲2025 Civic Si（圖／翻攝自Honda）

▲2025 Civic Si（圖／翻攝自Honda）

▲2025 Civic Si（圖／翻攝自Honda）

▲標配運動化座椅、10.2吋數位儀表與9吋Google影音系統，動力則同樣維持1.5升4缸汽油渦輪引擎，具有最大馬力200匹／26.5公斤米扭力。

底盤操控方面，原廠還針對新Civic Si的B柱下方、後車門檻處強化，提升車體剛性，官方還聲稱是歷代最堅固的Civic Si，懸吊部分也重新調校，提供更好的乘坐性與操控表現。

新Civic Si動力同樣維持1.5升4缸汽油渦輪引擎，搭配6速手排，具有最大馬力200匹／26.5公斤米扭力，預計8月就會在美國上市，售價為31,045美元，折合新台幣約95.7萬。

▲2025 Civic Si（圖／翻攝自Honda）

▲2025 Civic Si（圖／翻攝自Honda）

▲原廠也強化車體剛性，稱是歷來最堅固的Civic Si，售價則是31,045美元，折合新台幣約95.7萬。

►台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

►99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字：汽車美規本田手排HondaCivicSiCivic Si升級新年式喜美日系渦輪前驅

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

馬自達「新廠徽」曝光！睽違27年重大更新、平面化設計更簡潔

馬自達「新廠徽」曝光！睽違27年重大更新、平面化設計更簡潔

最新文章

馬自達「新廠徽」曝光2024-07-24

Honda Civic Si小改款亮相2024-07-24

BMW首輛「美規M5限定版」8月拍賣2024-07-24

凱米風雨漸強開車要知道這8件事2024-07-24

凱米來襲「愛車停哪最安全」2024-07-24

台灣TOYOTA「省油神車」召修　2024-07-24

台灣「Kia 7人座休旅」官網下架停售2024-07-24

賓士「最古老工廠」迎120周年慶2024-07-24

保二總隊新添47輛Kuga警車2024-07-23

Nissan Silvia跑車將重返市場2024-07-23

熱門文章

保二總隊新添47輛Kuga警車2024-07-23

台灣「Kia 7人座休旅」官網下架停售2024-07-24

Nissan Silvia跑車將重返市場2024-07-23

TOYOTA Crown Sport台灣有機會導入2024-07-22

改款「新Hyundai Tucson」售價公布2024-07-23

賓士「最古老工廠」迎120周年慶2024-07-24

台灣TOYOTA「省油神車」召修　2024-07-24

迷你「新三菱得利卡」變帥了2024-07-23

奧迪最便宜電動休旅再添入門款2024-07-22

「HONDA全新休旅」註冊曝光2024-07-22

相關新聞

BMW首輛「美規M5限定版」8月拍賣！唯一車色、選配破新台幣175萬

BMW首輛「美規M5限定版」8月拍賣！唯一車色、選配破新台幣175萬

凱米風雨有感增強「開車前先瞭解這8件事」！雙黃燈該不該打正解曝

凱米風雨有感增強「開車前先瞭解這8件事」！雙黃燈該不該打正解曝

台灣TOYOTA「省油神車」發布召修　後車門開關瑕疵恐無預警開啟

台灣TOYOTA「省油神車」發布召修　後車門開關瑕疵恐無預警開啟

賓士「最古老工廠」迎來120周年慶！年產200萬引擎　轉型電動車重鎮

賓士「最古老工廠」迎來120周年慶！年產200萬引擎　轉型電動車重鎮

保二總隊換新車　47輛福特Kuga Ecoboost180休旅納入編制

保二總隊換新車　47輛福特Kuga Ecoboost180休旅納入編制

讀者迴響

熱門文章

保二總隊換新車　47輛福特Kuga Ecoboost180休旅納入編制

保二總隊換新車　47輛福特Kuga Ecoboost180休旅納入編制

台灣「Kia 7人座休旅」官網下架停售！改款新車準備來接棒

台灣「Kia 7人座休旅」官網下架停售！改款新車準備來接棒

又一經典車復活？Nissan高層曝「Silvia後驅跑車」將重返市場

又一經典車復活？Nissan高層曝「Silvia後驅跑車」將重返市場

TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

改款「新Hyundai Tucson」售價公布！3動力可選　折合新台幣93萬

改款「新Hyundai Tucson」售價公布！3動力可選　折合新台幣93萬

賓士「最古老工廠」迎來120周年慶！年產200萬引擎　轉型電動車重鎮

賓士「最古老工廠」迎來120周年慶！年產200萬引擎　轉型電動車重鎮

台灣TOYOTA「省油神車」發布召修　後車門開關瑕疵恐無預警開啟

台灣TOYOTA「省油神車」發布召修　後車門開關瑕疵恐無預警開啟

迷你「新三菱得利卡」變帥了！外型搶眼　套件加持還能越野

迷你「新三菱得利卡」變帥了！外型搶眼　套件加持還能越野

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366