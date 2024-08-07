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KIA「小改款Sorento休旅車」現身台灣官網！預計第4季偕2新車登台

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 總代理台灣森那美起亞近日已更新官方網站 Sorento 頁面，並以「The new Sorento. Coming Soon.」字眼做為預告，據悉該車將於今年第四季與 Picanto、Carnival 等新世代小改車款同步登陸臺灣市場。

預計今年第四季上市　小改款 Kia Sorento 現身台灣森那美起亞官網

預計今年第四季上市　小改款 Kia Sorento 現身台灣森那美起亞官網

外觀方面，全新小改款 Kia Sorento 在保有既有的輪廓之下，於車頭部分導入EV9 的設計元素，品牌象徵的 Tiger Nose 水箱護罩經過重新設計，整體更為洗鍊，同時頭燈造型亦換上全新的 Y字形結構，使得整體視覺感官更加前衛。車側部分保持不變，但換上全新的輪圈設計，而車尾方面原本的分離式尾燈組改為整合式的設計，內部的 LED 光源則經過重新排列，同時原本位於尾門下半部中央的車名字母也統一整合在左下角，並取消後保桿左右的通風孔造型。

預計今年第四季上市　小改款 Kia Sorento 現身台灣森那美起亞官網

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內裝部分同樣維持平直的線條簡單勾勒出鮮明的層次感受，並換上全新的曲面式雙螢幕設計，螢幕下方的空調介面則經過大幅度修改，改用電容式的操作方式，同時垂直式的冷氣出風口亦取消，整合至中控台內部以橫向的方式呈現，搭配 LED 環艙照明系統更顯科技感。

動力方面，台灣森那美先前所導入的改款前 Kia Sorento 提供 2.2L 柴油以及 1.6L Turbo Hybrid 油電混合兩種車型，不過目前還尚未能確定小改款車型是否會依循先前的動力編成。

Kia Sorento 以更前衛的外觀設計、更與時俱進的科技配備，滿足更多國內消費者不同的購車需求。此外，台灣森那美起亞更表示將在 2025 年導入 EV3 全新跨界電動休旅，以更加實惠親民的價格加快電動車普及。

預計今年第四季上市　小改款 Kia Sorento 現身台灣森那美起亞官網

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