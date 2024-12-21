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賓士更新版語音系統「導入微軟AI技術」！天文地理動口就能問

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 近日宣布該廠的 MBUX 語音輔助（MBUX Voice Assistant）將結合人工智慧（AI）技術推出全新的知識問答功能。這項新功能透過 Microsoft Bing 搜尋提供最新答案，並運用 Microsoft Azure OpenAI Service 的 ChatGPT 技術，生成自然語言回應，讓駕駛者及乘客享有前所未有的互動體驗。

▲Mercedes-Benz 近日宣布該廠的 MBUX 語音輔助（MBUX Voice Assistant）將結合人工智慧（AI）技術推出全新的知識問答功能。這項新功能透過 Microsoft Bing 搜尋提供最新答案，並運用 Microsoft Azure OpenAI Service 的 ChatGPT 技術，生成自然語言回應，讓駕駛者及乘客享有前所未有的互動體驗。

本次新增的 AI 功能讓使用者可以在車艙內提問各種知識性問題，從流行文化、地理、科學到健康與歷史皆可涵蓋。MBUX 語音輔助還具備「上下文感知」能力，能夠理解接續性的追問。例如，當使用者詢問某位歌手獲得過幾次葛萊美獎後，接著問「第一次是什麼時候？」系統便能正確回應，進一步提升互動的自然度和便利性。

除了新功能，使用者依然可以使用 MBUX 語音輔助來查詢天氣、股市走勢、新聞報導及體育賽事等日常資訊，只需說出「你好 賓士」(Hey Mercedes) 即可啟動，或透過方向盤的聲控按鍵來進入對話模式。此外，系統會保留對話歷史 1 小時，以便使用者進行後續提問，確保駕駛過程的安全與專注。

資料隱私方面，Mercedes-Benz 表示所有語音數據均儲存於 Mercedes-Benz Intelligent Cloud 上，並在雲端完成匿名化處理，確保數據隱私安全。此外，系統也內建風險評估工具，降低使用者接觸有害、非法或具爭議內容的可能性，進一步提升使用的安全性。

Mercedes-Benz 宣布，本次發表的新功能將會以免費更新的形式，提供予搭載 MBUX 資訊娛樂系統的 300 萬輛以上車型，涵蓋第一至第三代 MBUX 系統。初期將支援德語、英式英語和美式英語共 3 種語言，其他地區的使用者可透過更改系統語言來體驗新功能。

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關鍵字：小七車觀點

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