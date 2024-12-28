預售730萬起！Land Rover「限量40台超豪華性能休旅」預告1月登台

圖文／7Car 小七車觀點

繼今 (2024) 8 月稍早，Land Rover 總代理台灣捷豹路虎宣布正式開啟 2025 年式 Land Rover Range Rover Sport SV Edition Two 預接單，並提供四款專屬主題，限量 40 輛配額，其建議預售價為新臺幣 730 萬元起。直至 12/27 再度透過媒體邀約預告，將於明 (2025) 年 1 月 14 日舉辦「Land Rover Range Rover Sport SV Edition Two 媒體鑑賞會」，同時於當日正式在台亮相該車型。本站 7Car<小七車觀點>將於 (1/14) 當日第一時間前往活動現場，並將於亮相後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

外觀方面，Land Rover Range Rover Sport SV Edition Two 分別提供星系藍、岩石灰、日出銅、利古里亞黑等車漆主題，與其搭配的全新 SV專屬鍛造或亮面碳纖維外觀套件、車身同色碳纖維引擎蓋或外露式碳纖維引擎蓋、23 吋碳纖維輪圈或鍛造輪圈，並配有車身同色的 SV 專屬八活塞前卡鉗。每款亦可根據客戶喜好以及車漆來指定車頂採用相同的車身顏色，以及選配緞光深灰色對比的新型 22 吋鑽石塗裝輪圈等不同形式的輪圈、Brembo 碳纖維陶瓷矩陣煞車系統、鍛造碳纖維套件或 SV Edition One 上推出的斜紋碳纖維套件。

內裝方面，Land Rover Range Rover Sport SV Edition Two 每款設計主題將提供多種顏色的 SV Performance 座椅，配有整合式頭枕、碳纖維椅背飾板、發光 SV 徽飾和更為貼合的椅身設計。重新設計的方向盤升級拇指握把處與握把直徑，下方則新增專屬的發光 SV 模式按鈕。客戶可以選擇創新的針織紡面料或溫莎皮革，在前分流器、中控台、腳踏板和對地迎賓燈上皆採用了獨有的品牌標誌。

動力方面，Land Rover Range Rover Sport SV Edition Two 搭載 4.4L 雙渦輪增壓 V8 汽油引擎，結合 MHEV 輕油電混合科技，可產生 635PS@6,000-7,000rpm 最大馬力及 750Nm@1,800-5,855rpm 峰值扭力，配上 ZF 八速手自排變速箱以及四輪驅動系統，0-100km/h 加速可在 4.1 秒達成，最高時速可達 290km/h。另標配具有俯仰和側傾控制功能的 6D Dyn​​amics 動態氣壓懸吊系統，可在急加減速、煞車和過彎時仍保持平衡使車身接近水平的姿態。

全新第三代 Range Rover Sport 車系於 2023 年 3 月正式導入臺灣市場，起初提供汽、柴油雙車型編成；隨即在 2024 年 1 月 17 日導入 2024 年式車系，針對內裝進行小幅度調整；而本次即將導入搭載 V8 引擎動力的 2025 年式 Range Rover Sport SV Edition Two，相信能滿足更多層峰消費者的期待。