賓利「特別訂製Batur跑車」登場！3輛右駕之一滿滿玫瑰金元素上身

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 日前正式發表特別訂製車款 —「The Black Rose」Batur，這輛車是僅有三輛右駕版本 Batur 之一，體現了 Mulliner 客製化工藝的極致。外觀採專屬「Black Rose」金屬漆，並搭配亮面 Beluga 車頂，點綴霧面玫瑰金細節，包括水箱護罩、車側飾條、後視鏡蓋與 22 吋三色輪圈，使整體視覺展現低調奢華的獨特風格。

「The Black Rose」Batur 內裝以深色皮革與木質飾板營造沉穩氛圍，最大亮點則是 Bentley 首度運用 3D 列印技術製作 18K 玫瑰金細節，總重達 210 克，並由英國伯明翰珠寶區 (Birmingham’s Jewellery Quarter) 正式鑑定與打上印記。這些玫瑰金元素點綴於駕駛模式切換旋鈕、經典「Organ Stop」通風口控制鍵，以及方向盤上的中央標誌，展現前所未有的精緻工藝。

Mulliner 部門以高端手工訂製服務聞名，此次「The Black Rose」的誕生再次證明其無限可能性。Bentley 客戶不僅可選擇玫瑰金，還可訂製航空級鈦金屬，甚至使用由咖啡渣回收製成的永續皮革替代品，展現品牌對於環保與奢華的雙重承諾。

「The Black Rose」Batur 隸屬於僅限量 18 輛的 Batur 車系，這款車標誌著 Bentley 設計語言的新篇章。品牌也在 2024 年推出了 Batur Convertible，延續 Mulliner 客製化的傳統。Bentley 正透過 Beyond100+ 戰略，逐步邁向純電未來，而 Batur 系列則成為這一轉變過程中最具代表性的作品之一。