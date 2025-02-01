Lexus「品牌旗艦房車LS」正式退出英國市場！35年銷售歷史落幕

圖文／7Car 小七車觀點

Lexus 旗艦大型房車 LS 是品牌於 1990 年首度在英國市場販售的第一款量產車型，亦是品牌進軍當地市場的開端。如今經過 36 年後，這款具有歷史意義的車款悄悄地從官方網站下架，其退出市場的理由是多年來銷量下降，幾乎沒有出現在銷售排行榜上。

▲Lexus LS 結束在英國市場販售 35 年的歷史。

隨著 LS 車系停售，ES 車系是 Lexus 目前在英國唯一一款房車產品，其餘車型主要包含 Crossover 與 SUV，如 LBX、UX、NX、RZ 和 RX，以及 LM。根據外媒指出，Lexus LS 在 2024 全年度僅在英國市場售出 3 輛，不過除了需求低迷之外，其實 LS 退出市場的原因還有面臨認證和環保法規方面等因素。且 LM 這類的廂型商務車更是吸引更高端的客戶，影響對旗艦房車的需求。

查看 Lexus 英國官方網站可以發現，LS 已從「新車」分類移至「舊款車型」。點進該車型的頁面還附有一條通知：「Lexus 已在英國停產 LS 車系。不過，有關 LS 二手車庫存的更多訊息，請聯繫離您最近的銷售中心或線上服務。」

在停售之前，Lexus LS 在英國當地售價在 101,000 英鎊至 128,000 英鎊之間，具體取決於車型等級不同。所有英規車型均為搭載油電混合動力系統 LS500h ，動力上配置 3.5 升 V6 引擎搭配雙電動馬達，並提供四輪驅動選擇。

Lexus LS 車系目前仍然在日本、北美和部分歐洲市場繼續販售，但是隨著更嚴苛的排放法規以及市場需求下降，距離正式停售只是時間早晚的問題。現行第五代 LS 於 2017 年首次亮相，並於 2020 年進行了中期改款更新，是 Mercedes-Benz S-Class、BMW 7 Series和 Audi A8 等豪華房車的競爭對手。