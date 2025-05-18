美系GMC「電動超級卡車Hummer EV」正式發表！帝王蟹迴轉成最大亮點

圖文／7Car 小七車觀點

GMC 宣布 2026 年式 Hummer EV 正式亮相，延續其作為純電「超級卡車」的產品定位。本次改款不僅帶來性能與功能的雙重進化，更導入多項全新軟體科技與車輛設計細節，強化其在越野實力與日常便利性上的競爭力。尤其是全新後輪轉向系統「King Crab 模式」的加入，使 Hummer EV 的低速穿越與地形掌控能力更上一層樓，展現 GMC 對純電越野市場的長期投入。

2026 年式 Hummer EV 最受矚目的技術亮點之一，莫過於全新的 King Crab 模式。該系統為進階後輪轉向功能，可在特定越野情境下啟動，讓後輪轉動角度大幅超越前輪，顯著提升車輛在狹窄地形的迴轉能力。此功能將作為標配提供於 2X 與 3X 等級的 Pickup 與 SUV 車型，並透過 OTA 形式，陸續開放給 2022 至 2025 年式車主更新使用，實現 Hummer EV 當初承諾的「神秘模式」願景。

此次同步推出限量 Carbon Fiber Edition 車型，提供 3X Pickup 與 SUV 選擇，並搭載 24 模組電池組與強化動力調校，使其擁有僅需 2.8 秒即可完成 0-60 mph 加速的驚人表現。車型外觀採用專屬的霧面灰色塗裝，搭配碳纖維輪圈、防刮底板與黑色徽飾，內裝則注入充滿動感的 Velocity Ember 主題色系，營造出截然不同的性能氛圍。

2026 年式 Hummer EV 將支援車對車與車對家用的雙向供電功能，面對突發停電或支援其他電動車輛皆具備實用價值。同時，Super Cruise 系統整合 Google 地圖路線判斷、手握方向盤時的車道維持與前車距離調節等輔助功能，進一步提升長途駕駛的安全與舒適體驗。加上 13.4 吋雙分割螢幕介面與 Google Built-In 生態系統，讓用戶在充電期間也能享受豐富的娛樂體驗。

為呼應不同客層的品味需求，GMC 為 2026 年式 HUMMER EV 增添 Coastal Dune 與 Auburn Matte 兩款全新車色，以及 Granite Drift 與 Stealth Eclipse 兩組內裝主題。同時，底盤阻尼系統亦進行再優化，提升乘坐品質。新車將於 GM 位於底特律與哈姆特拉米克的 Factory ZERO 工廠生產，並於今年稍晚登陸 GMC 全台 EV 經銷通路，具體售價與續航資訊則將於上市前公布。