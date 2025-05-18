ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

美系GMC「電動超級卡車Hummer EV」正式發表！帝王蟹迴轉成最大亮點

圖文／7Car 小七車觀點

GMC 宣布 2026 年式 Hummer EV 正式亮相，延續其作為純電「超級卡車」的產品定位。本次改款不僅帶來性能與功能的雙重進化，更導入多項全新軟體科技與車輛設計細節，強化其在越野實力與日常便利性上的競爭力。尤其是全新後輪轉向系統「King Crab 模式」的加入，使 Hummer EV 的低速穿越與地形掌控能力更上一層樓，展現 GMC 對純電越野市場的長期投入。

全方位升級強化越野與智慧功能　2026 年式 GMC Hummer EV 正式發表

2026 年式 Hummer EV 最受矚目的技術亮點之一，莫過於全新的 King Crab 模式。該系統為進階後輪轉向功能，可在特定越野情境下啟動，讓後輪轉動角度大幅超越前輪，顯著提升車輛在狹窄地形的迴轉能力。此功能將作為標配提供於 2X 與 3X 等級的 Pickup 與 SUV 車型，並透過 OTA 形式，陸續開放給 2022 至 2025 年式車主更新使用，實現 Hummer EV 當初承諾的「神秘模式」願景。

此次同步推出限量 Carbon Fiber Edition 車型，提供 3X Pickup 與 SUV 選擇，並搭載 24 模組電池組與強化動力調校，使其擁有僅需 2.8 秒即可完成 0-60 mph 加速的驚人表現。車型外觀採用專屬的霧面灰色塗裝，搭配碳纖維輪圈、防刮底板與黑色徽飾，內裝則注入充滿動感的 Velocity Ember 主題色系，營造出截然不同的性能氛圍。

全方位升級強化越野與智慧功能　2026 年式 GMC Hummer EV 正式發表

2026 年式 Hummer EV 將支援車對車與車對家用的雙向供電功能，面對突發停電或支援其他電動車輛皆具備實用價值。同時，Super Cruise 系統整合 Google 地圖路線判斷、手握方向盤時的車道維持與前車距離調節等輔助功能，進一步提升長途駕駛的安全與舒適體驗。加上 13.4 吋雙分割螢幕介面與 Google Built-In 生態系統，讓用戶在充電期間也能享受豐富的娛樂體驗。

全方位升級強化越野與智慧功能　2026 年式 GMC Hummer EV 正式發表

為呼應不同客層的品味需求，GMC 為 2026 年式 HUMMER EV 增添 Coastal Dune 與 Auburn Matte 兩款全新車色，以及 Granite Drift 與 Stealth Eclipse 兩組內裝主題。同時，底盤阻尼系統亦進行再優化，提升乘坐品質。新車將於 GM 位於底特律與哈姆特拉米克的 Factory ZERO 工廠生產，並於今年稍晚登陸 GMC 全台 EV 經銷通路，具體售價與續航資訊則將於上市前公布。

全方位升級強化越野與智慧功能　2026 年式 GMC Hummer EV 正式發表

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【蛤？】女問：男生都有什麼通病？他馬上親身示範XD

推薦閱讀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

最新文章

美系GMC超級電動卡車正式發表2025-05-18

法系豪華掀背車DS N°4改款登場2025-05-18

愛快羅密歐「台灣3新車」來了？2025-05-17

台灣福斯大改款Tiguan現身車安網2025-05-17

【周焦點】國產、進口新休旅百萬有找2025-05-17

奧迪經典老車全新復刻出場即秒殺2025-05-17

義大利純機械美學超跑開始量產2025-05-17

新一代Apple Carplay Ultra來了2025-05-16

TOYOTA推出「新電動跨界旅行車」2025-05-16

台灣速霸陸WRX房車／旅行車上市2025-05-16

熱門文章

【周焦點】國產、進口新休旅百萬有找2025-05-17

愛快羅密歐「台灣3新車」來了？2025-05-17

美系GMC超級電動卡車正式發表2025-05-18

法系豪華掀背車DS N°4改款登場2025-05-18

台灣BMW 2系列4門轎跑5／28發表2025-05-16

三菱推「全新7人座休旅」台灣有望導入2025-05-12

台灣本田「第1款油電休旅」新HR-V 6月登場2025-05-13

奧迪經典老車全新復刻出場即秒殺2025-05-17

「LEXUS入門休旅」日本新年式登場2025-05-16

TOYOTA傳考慮收購大陸哪吒汽車2025-05-15

相關新聞

TOYOTA堅持「電動車並非減碳唯一解」！多能源策略加大開發油電車

TOYOTA堅持「電動車並非減碳唯一解」！多能源策略加大開發油電車

賓利「特別訂製Batur跑車」登場！3輛右駕之一滿滿玫瑰金元素上身

賓利「特別訂製Batur跑車」登場！3輛右駕之一滿滿玫瑰金元素上身

Lexus「品牌旗艦房車LS」正式退出英國市場！35年銷售歷史落幕

Lexus「品牌旗艦房車LS」正式退出英國市場！35年銷售歷史落幕

史丹佛大學研究「電動車電池壽命比預期高40%」！實驗室跟現實有差異

史丹佛大學研究「電動車電池壽命比預期高40%」！實驗室跟現實有差異

Volvo最新電動卡車「充電1次可跑600KM」！預告2025下半年上市

Volvo最新電動卡車「充電1次可跑600KM」！預告2025下半年上市

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】國產、進口新休旅百萬有找　大改款TOYOTA RAV4　新HR-V 6月見

【周焦點】國產、進口新休旅百萬有找　大改款TOYOTA RAV4　新HR-V 6月見

愛快羅密歐「台灣3新車」來了？保發中心重置價格曝、最貴破500萬

愛快羅密歐「台灣3新車」來了？保發中心重置價格曝、最貴破500萬

美系GMC「電動超級卡車Hummer EV」正式發表！帝王蟹迴轉成最大亮點

美系GMC「電動超級卡車Hummer EV」正式發表！帝王蟹迴轉成最大亮點

法系「豪華掀背車DS N°4」改款登場！保留熟悉美感提升高級氛圍

法系「豪華掀背車DS N°4」改款登場！保留熟悉美感提升高級氛圍

台灣BMW「新一代小型4門轎跑」5／28上市　首波單一車型預售189萬

台灣BMW「新一代小型4門轎跑」5／28上市　首波單一車型預售189萬

三菱今年上市「全新7人座休旅」台灣有望導入！搭載1.5升油電

三菱今年上市「全新7人座休旅」台灣有望導入！搭載1.5升油電

台灣本田「第1款油電休旅」新HR-V 6月登場！售價預估90萬起跳

台灣本田「第1款油電休旅」新HR-V 6月登場！售價預估90萬起跳

奧迪「超經典老車全新復刻」出場即秒殺！限量30輛3小時賣光光

奧迪「超經典老車全新復刻」出場即秒殺！限量30輛3小時賣光光

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366