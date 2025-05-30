台灣TOYOTA今年第2季「新休旅重頭戲」！搭載2.8升渦輪還能越野

▲新一代Land Cruiser 250即將登場！有望在6月現身。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

本就在台灣和泰計劃中的TOYOTA Land Cruiser 250，於今年初就透露將在第2季發表，喜歡越野休旅的車迷們再等等，全新的Land Cruiser 250有望在6～7月現身！

▲Land Cruiser 250屆時可能需抽籤購買。

台灣原廠於今年 2 月 4 日的媒體春酒活動中宣布，預計於今年第2季正式引進全新世代的 Land Cruiser 250，作為原 Land Cruiser Prado 的後繼車型，自然受到不少越野車迷關注，由於首批車源有限，和泰可能採用抽籤方式選出首批車主，目前還尚未公布詳細購買方式。

事實上，Land Cruiser 250 在日本市場上市後，部分車型的候車期已長達近 2 年，屆時台灣車迷手腳可要加快了。

▲台灣規格採用2.8升柴油渦輪。

Land Cruiser 250 採用與Lexus GX 相同的TNGA GA-F 平台打造，車長達 4,925mm，軸距為2,850mm，提供更寬敞的車室空間。車架剛性提升 50%、車體剛性增加 30%，並首度導入 EPS 電動輔助轉向系統，提升操控性。

台灣規格採用2.8 升柴油渦輪搭配輕油電系統，搭配 8 速自排變速箱，提供 204 匹馬力與 51 公斤米的扭力。