破8600萬！西班牙120年車廠推「賽道風電動超跑」交車要等9個月

圖文／7Car 小七車觀點

西班牙高級汽車製造商 Hispano Suiza 日前正式發表全新 Carmen Sagrera 車型，藉此歡慶品牌 120 週年紀念，擁有更賽道取向的空力套件，並更用第二代 103kWh 電池，續航力可達 480 公里（WLTP），車主必須等待大約 9 個月後才能進行交車，建議售價為 250 萬歐元起。未來更將於 7 月中旬英國舉行的古德伍德速度節爬坡賽上首次亮相。

Hispano Suiza Carmen Sagrera 作為 Carmen 車系的衍生款，依然保有源自 1936 年 H6B Dubonnet Xenia 的前衛優雅曲線，車頭以及車尾保險桿上擁有更大且乖張的導流結構，前後代表性的拱形葉子鈑上皆擁有進氣口造型，足踏五輻式銅色輪圈，而在逐漸下墜的車尾上更安裝了戰鬥性十足的擾流尾翼。

動力方面，Carmen Sagrera 四輪皆各配置一顆 205kW（約 275hp）電動馬達，可提供 1,100hp 的綜效功率輸出和 1,160Nm 的峰值扭力，0 至 100 km/h 的時間僅為 2.6 秒。原廠更表示電池容量從 80 kWh 增加到 103 kWh，將續航里程延長了約 100 公里，總續航里程達到 480 公里 (WLTP)。

Hispano-Suiza 最早於 1904 年正式成立，製造項目涵蓋汽車、卡車、巴士、飛機引擎、甚至軍事武器等，在業界享有多項研發及產品專利，隨後更陸續在各競技賽事上展露頭角，並進軍豪華汽車市場，其名聲在當年已與 Bugatti 不相上下。數十年下來，經過世界大戰、西班牙內戰的洗禮之下，多次經歷分家重組，一直以來依然有推出各類實驗及概念車款，最終於 2019 年的日內瓦車展上首次亮相 Carmen (限量 19 台)，並在 2021 年 9 月推出 Carmen Boulogne (限量 5 台)。