ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

三菱註冊Lancer Sportback、Pajero商標！與日產合作採電動車重生

▲三菱Lancer Sportback、Pajero 。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲三菱在美國申請Lancer Sportback、Pajero（北美車名為Motero）商標，有望重返市場。（圖／翻攝自Mitsubishi，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

三菱（Mitsubishi）在2017年推出Eclipse Cross休旅、讓「日蝕」重回市場後，最近也傳出三菱重新在美國申請Lancer Sportback與Pajero（美國車名為Motero）的商標專利，有望讓這2款車重返市場，並且不排除是以電動車的身份回歸。

據了解，三菱Pajero自2006年後就美國停產，不過最近三菱卻向USPTO美國專利商標局申請註冊，並確定在汽車類目上；另外，第3個註冊商標則是「Lancer Sportback」，不過該註冊文件一開始遭到商標局拒絕，目前正在複審中。這2款車對台灣車迷都不陌生，Lancer Sportback更是中華三菱首度導入的進口乘用車，並在2017年停產。

▲三菱Lancer Sportback、Pajero 。（圖／翻攝自Mitsubishi）

Lancer Sportback炫目版升級，83.9萬起限量上市。（圖／業者MITSUBISHI提供）

▲Pajero、Lancer Sportback過去都曾在台灣販售，不過重新回歸後也可能變成電動車。

值得一提的是，重新復活的Pajero、Lancer Sportback可能都與先前車款不同，並且很可能會以電動休旅的方式回歸，尤其在三菱與Nissan合作下，Lancer Sportback有望與下一代Nissan Leaf共用電動動力系統。

除了Pajero、Lancer Sportback外，還傳出三菱有望推出量產版D:X Concept概念車，該車將成為下一代Delica並在美國販售，預計明年就會有更多消息。

▲三菱於東京車展帶來D:X Concept概念車，將是下一代得利卡起手式！（圖／翻攝自三菱，以下同）

▲三菱於東京車展帶來D:X Concept概念車，將是下一代得利卡起手式！（圖／翻攝自三菱，以下同）

▲另外也傳出三菱將進行D:X Concept的量產，該車有望成為下一代得利卡（Delica）。

►最高下殺35.9萬！台灣OPEL祭全車系優惠價　夏季健檢再抽聯名鞋

►74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車休旅三菱MitsubishiLancer SportbackPajero商標註冊電動Nissan

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

限量300組！台灣Skoda推「Octavia Combi運動套件」　免費升級懸吊

限量300組！台灣Skoda推「Octavia Combi運動套件」　免費升級懸吊

絕美法式休旅車「變身超低調防彈車」！折合新台幣583萬起

絕美法式休旅車「變身超低調防彈車」！折合新台幣583萬起

73.9萬起、接單已近400張　現代「小改款Venue」正式上市！

73.9萬起、接單已近400張　現代「小改款Venue」正式上市！

558萬！英國硬派越野車「首款特仕版」台灣開賣　全球只有1924台

558萬！英國硬派越野車「首款特仕版」台灣開賣　全球只有1924台

6月購車優惠／TOYOTA送65吋電視、福特雙雄下殺+速霸陸補助稅金拼了

6月購車優惠／TOYOTA送65吋電視、福特雙雄下殺+速霸陸補助稅金拼了

從小培養川崎魂！Kawasaki推電動越野自行車　折合新台幣6.7萬

從小培養川崎魂！Kawasaki推電動越野自行車　折合新台幣6.7萬

最新文章

Kawasaki推電動越野自行車2024-06-24

大陸補助電動車逾2300億美元2024-06-24

BMW「M3電動版」將成最強車款2024-06-24

法拉利蟬連奪冠24小時利曼耐力賽2024-06-24

台灣保時捷Manthey性能套件開賣2024-06-24

大陸「保時捷休旅」下殺7.7折2024-06-24

第4代「Nissan旗艦休旅」今年問世2024-06-24

三菱註冊Lancer跑旅、Pajero商標2024-06-24

TOYOTA Corolla要出「7人座MPV」2024-06-24

奇瑞「新7人座休旅」實車曝光2024-06-24

熱門文章

「大改款TOYOTA RAV4」傳10月見！2024-06-24

TOYOTA Corolla要出「7人座MPV」2024-06-24

大陸「保時捷休旅」下殺7.7折2024-06-24

第4代「Nissan旗艦休旅」今年問世2024-06-24

陸車廠推第4代電動車換電系統2024-06-23

福斯性能鋼砲Golf R預告6／26亮相2024-06-23

奇瑞「新7人座休旅」實車曝光2024-06-24

史上最強美式超跑預告7／25登場2024-06-23

西班牙120年車廠推賽道風電動超跑2024-06-22

【周焦點】大陸新車登台 多款進口車上市2024-06-22

相關新聞

TOYOTA Corolla要出「7人座MPV」了！經典Spacio將復活回歸

TOYOTA Corolla要出「7人座MPV」了！經典Spacio將復活回歸

福斯「性能鋼砲Golf R」預告6／26亮相　原廠提供選配19吋鍛造輪圈

福斯「性能鋼砲Golf R」預告6／26亮相　原廠提供選配19吋鍛造輪圈

陸車廠推第4代電動車換電系統「僅需144秒就完成」每天可服務480台

陸車廠推第4代電動車換電系統「僅需144秒就完成」每天可服務480台

史上最強美式超跑「預告7／25登場」！新Corvette ZR1大尾翼上身

史上最強美式超跑「預告7／25登場」！新Corvette ZR1大尾翼上身

破8600萬！西班牙120年車廠推「賽道風電動超跑」交車要等9個月

破8600萬！西班牙120年車廠推「賽道風電動超跑」交車要等9個月

讀者迴響

熱門文章

第6代「大改款TOYOTA RAV4」傳今年10月見！新增2.4升渦輪動力

第6代「大改款TOYOTA RAV4」傳今年10月見！新增2.4升渦輪動力

TOYOTA Corolla要出「7人座MPV」了！經典Spacio將復活回歸

TOYOTA Corolla要出「7人座MPV」了！經典Spacio將復活回歸

撐不住了！大陸「保時捷休旅」下殺7.7折　大降價新台幣59萬

撐不住了！大陸「保時捷休旅」下殺7.7折　大降價新台幣59萬

第4代「Nissan旗艦休旅」今年問世！空間比X-Trail更大　外型更帥了

第4代「Nissan旗艦休旅」今年問世！空間比X-Trail更大　外型更帥了

陸車廠推第4代電動車換電系統「僅需144秒就完成」每天可服務480台

陸車廠推第4代電動車換電系統「僅需144秒就完成」每天可服務480台

福斯「性能鋼砲Golf R」預告6／26亮相　原廠提供選配19吋鍛造輪圈

福斯「性能鋼砲Golf R」預告6／26亮相　原廠提供選配19吋鍛造輪圈

奇瑞「新7人座休旅」實車曝光！集團2款品牌今年進軍台灣

奇瑞「新7人座休旅」實車曝光！集團2款品牌今年進軍台灣

史上最強美式超跑「預告7／25登場」！新Corvette ZR1大尾翼上身

史上最強美式超跑「預告7／25登場」！新Corvette ZR1大尾翼上身

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366