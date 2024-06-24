三菱註冊Lancer Sportback、Pajero商標！與日產合作採電動車重生

▲三菱在美國申請Lancer Sportback、Pajero（北美車名為Motero）商標，有望重返市場。（圖／翻攝自Mitsubishi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

三菱（Mitsubishi）在2017年推出Eclipse Cross休旅、讓「日蝕」重回市場後，最近也傳出三菱重新在美國申請Lancer Sportback與Pajero（美國車名為Motero）的商標專利，有望讓這2款車重返市場，並且不排除是以電動車的身份回歸。

據了解，三菱Pajero自2006年後就美國停產，不過最近三菱卻向USPTO美國專利商標局申請註冊，並確定在汽車類目上；另外，第3個註冊商標則是「Lancer Sportback」，不過該註冊文件一開始遭到商標局拒絕，目前正在複審中。這2款車對台灣車迷都不陌生，Lancer Sportback更是中華三菱首度導入的進口乘用車，並在2017年停產。

▲Pajero、Lancer Sportback過去都曾在台灣販售，不過重新回歸後也可能變成電動車。



值得一提的是，重新復活的Pajero、Lancer Sportback可能都與先前車款不同，並且很可能會以電動休旅的方式回歸，尤其在三菱與Nissan合作下，Lancer Sportback有望與下一代Nissan Leaf共用電動動力系統。

除了Pajero、Lancer Sportback外，還傳出三菱有望推出量產版D:X Concept概念車，該車將成為下一代Delica並在美國販售，預計明年就會有更多消息。

▲另外也傳出三菱將進行D:X Concept的量產，該車有望成為下一代得利卡（Delica）。