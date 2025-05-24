雪佛蘭推「全新電動越野皮卡車」！離地高度增加24％更強悍

圖文／7Car 小七車觀點

Chevrolet 宣布推出一款專注於越野的全新車型 Silverado EV Trail Boss，為了滿足越野需求的族群，該車配有升舉套件、全新的液壓回彈控制系統和專屬地形模式。

▲Chevrolet 宣布推出專注於越野的全新車型 Silverado EV Trail Boss。

Chevrolet 副總裁 Scott Bell 表示，自從在 2019 年 Silverado 上首次推出 Trail Boss 以來，該車型一直是 Silverado 車系中最具吸引力的車型之一。Trail Boss 車型統一標配兩吋升舉套件，官方表示其離地高度比標準 Silverado EV 提高了 24%。除此之外，原廠工程師也重新調整了懸吊和回彈控制系統。全新專屬的地形模式就如同低速越野巡航控制系統，可以在不平坦的路面上平穩行駛，搭配更靈敏的四輪轉向系統，能夠滿足越野需求。

底盤方面，Trail Boss 車型採用了更高角度的下護板設計，並配有 35 吋全地形輪胎、專屬 18 吋輪圈、紅色拖鉤和專屬徽飾。車艙內部也有獨特的風格。

動力表現上，Silverado EV Trail Boss 提供 Extended 或 Max 兩款電池組選擇，官方公布其續航里程分別是 410 或 478 英里 (EPA 規範測試)。起售價為 72,095 美元，而 Max 車型則來到 88,695 美元。

另外配置 Extended 套件的車型將具備 1725 公斤米的拖曳表現和 953 公斤的有效載重能力。另一方面，配備 Max 套件的車型則擁有高達 725 匹馬力和 1,049 牛頓米扭力的輸出，官方預計將於今年夏季在北美市場販售。

除此之外，Chevrolet 也宣布 Silverado EV 取消 RST 車型，並預計新增 Super Cruise 車型，將整合 Google 地圖系統，可讓車輛保持在車道中央並根據前方路況進行調整。同時在部分高速公路上開起 Super Cruis 系統時，駕駛則可以免持方向盤讓系統控制車輛。