台灣Volvo召修「5款PHEV油電車」！1製程瑕疵、滿電停車恐起火

▲台灣Volvo召修5款PHEV車型，主因是供應商電池芯製程瑕疵，在電池滿電停放下，電池芯短路恐產生熱失控。（圖／翻攝自Volvo）



記者林鼎智／綜合報導

台灣Volvo國際富豪汽車發布5款PHEV插電式油電車召修，主因是供應商電池芯製造過程偏差，最嚴重恐導致起火、有安全上的顧慮。

Volvo此番針對2019年5月至2021年5月出廠的S60 T6、V60 T6、V60 T8、XC60 T8、XC90 T8等部分PHEV系列車型召修，因供應商電池芯製造過程偏差，車輛在停放時，電池模組若處於完全滿電的狀態下，可能使電池芯短路產生熱失控，極少數最快情況下可能導致起火。

▲召修車型為2019年5月至2021年5月出廠的S60 T6、V60 T6、V60 T8、XC60 T8、XC90 T8等部分PHEV系列車型。（圖／資料照）



Volvo已主動以掛號信通知受影響車主回廠改正，將以診斷電腦檢測電池模組內的電池芯是否異常，若未發現潛在問題跡象，車輛僅更新電池模組監控軟體即可，預估約需 4 小時；若有潛在問題跡象，還將更換有問題的電池模組，預估約需 2 個工作天。

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