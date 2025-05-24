飛雅特推「輕型商用電動三輪車」！載重540公斤鎖定配送最後一哩

圖文／7Car 小七車觀點

Fiat 多年以來均以小型車作為品牌的銷售主力，不過這家義大利傳統汽車製造商過往未有生產三輪車的經驗，但是這次原廠打破常規，宣布推出一款全新的純電三輪車 Tris。這是一款小型電動三輪車，目的是提供企業進行運送服務，像是最後一哩路的配送、行動店家等服務。

▲Fiat 推出全新 Tris 三輪輕型商用車。

Fiat Tris 目前初期提供三種配置，分別為貨車、底盤駕駛艙和平板車。車身長度約為 3.2 米，比 Honda Civic 短約 1.5 米。但卻擁有 2.24 平方公尺的裝載空間，能夠容納標準歐式托盤，有效載重能力約為 540 公斤。

動力和性能表現上，Fiat Tris 採用 48V 電動馬達，可以產生 12 匹最大馬力和 4.6 公斤米的峰值扭力，最高速度為每小時 28 英里。Tris 配備容量 6.9kWh 電池模組，一次充滿電可提供約為 90 公里的續航里程。

Fiat Tris支援充電設備整合到車輛中，以便車主可以使用任何標準家用插頭進行充電。雖然該車並沒有具備直流快速充電的機能，需要耗時 3.5 小時才能將電池電量從零充電至 80%，不過這對於於大多數營業商來說，整體應該不是問題，至於完全充滿電則需要 4 小時 40 分鐘。

儘管體積小巧，但 Tris 卻擁有豐富的機能空間，包括一組封閉的手套箱、一組 USB-C 充電孔、一組 12V 插座和 5.7 吋數位儀錶板。該車是 Fiat 針對非洲和中東等設計所設計，同時還符合歐洲認證標準，並配有三點式安全帶和倒車雷達，而且在車頭部分還配有品牌最新的家族化像素設計的 LED 燈組。