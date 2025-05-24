ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

BMW「雙門獵跑概念車」義大利古董車展亮相！帥氣＋實用全都要

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 在義大利科莫湖畔舉行的 Concorso d'Eleganza Villa d'Este 古董車展前夕正式公開品牌全新概念車 Speedtop Concept，計劃於當地時間 5 月 23 日公開實車，同場還會發表全新 BMW M2 CS。

在外觀部分，可以看到其與 Skytop 概念車有著相同元素的鯊魚頭車頭設計，具備修長的引擎蓋線條，採用扁平化處理的雙腎水箱護罩造型，搭配細長的 LED 頭燈與三段式進氣孔設計，營造出低重心的視覺效果。

接著來到車身側面，Skytop 概念車採用的是敞篷車融合遊艇元素，進而營造出接近 Shooting Brake 的風格，搭配短車尾的設計也不經讓人聯想到有小丑鞋稱號的 BMW Z3 Coupe。此外，車尾超薄設計的 LED 3D 尾燈、厚實寬闊的後葉子板和鯊魚鰭門把手均與 BMW Skytop 相同。

內裝則是配有熟悉的 12.3 吋數位儀表板、12.3 吋多媒體娛樂觸控螢幕、中央鞍座和水晶排檔頭等。座椅部分採用四人座佈局，但是後座空間僅能算是提供孩童或者應急時使用。同時也提供可觀的後行李廂空間，內部採用環繞式照明燈組，將後座放倒後還可以進一步擴增置物空間。

動力上搭載品牌首屈一指的 4.4 升 V8 雙渦輪引擎，搭配八速自排變速箱與四輪驅動系統，擁有高達 625hp 之最大動力輸出。BMW M 部門負責客戶、品牌和銷售的副總裁 Sylvia Neubauer 曾經對外表示，Skytop 之後還會推出更多限量版車型，而 Speedtop Concept 則將是該限量車型系列中的第二款作品。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMWSpeedtop雙門獵跑跑車概念車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【91歲超猛阿公】蒙古阿公再度飆速奪金！　世壯運800m「第5金」到手

推薦閱讀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

最新文章

飛雅特推輕型商用電動三輪車2025-05-24

BMW雙門獵跑概念車亮相2025-05-24

雪佛蘭推全新電動越野皮卡車2025-05-24

台灣Volvo召修5款PHEV油電車2025-05-23

TOYOTA「神車CC」日本改款2025-05-23

福斯新一代Tiguan保發中心價格曝2025-05-23

速霸陸日規BRZ發布改良通知2025-05-23

Honda二輪累計量產5億台2025-05-23

LEXUS「最便宜電動休旅」全球陸續將停產2025-05-23

Volvo最新大型長途電動卡車問世2025-05-22

熱門文章

雪佛蘭推全新電動越野皮卡車2025-05-24

飛雅特推輕型商用電動三輪車2025-05-24

BMW雙門獵跑概念車亮相2025-05-24

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市2025-05-22

台灣Volvo召修5款PHEV油電車2025-05-23

福斯新一代Tiguan保發中心價格曝2025-05-23

LEXUS「最便宜電動休旅」全球陸續將停產2025-05-23

Honda「最大跨界休旅」更新2025-05-19

157.8萬！台灣福斯「新Passat旅行車」上市2025-05-22

Honda二輪累計量產5億台2025-05-23

相關新聞

雪佛蘭推「全新電動越野皮卡車」！離地高度增加24％更強悍

雪佛蘭推「全新電動越野皮卡車」！離地高度增加24％更強悍

台灣Volvo召修「5款PHEV油電車」！1製程瑕疵、滿電停車恐起火

台灣Volvo召修「5款PHEV油電車」！1製程瑕疵、滿電停車恐起火

TOYOTA「神車CC」日規登場！新增GR Sport版、獨享轉彎投影功能

TOYOTA「神車CC」日規登場！新增GR Sport版、獨享轉彎投影功能

福斯「新一代Tiguan」保發中心重置價格曝！上看210萬、6月上市

福斯「新一代Tiguan」保發中心重置價格曝！上看210萬、6月上市

速霸陸日規BRZ發布改良通知　升級點火電路、1缸失火仍可移動

速霸陸日規BRZ發布改良通知　升級點火電路、1缸失火仍可移動

讀者迴響

熱門文章

雪佛蘭推「全新電動越野皮卡車」！離地高度增加24％更強悍

雪佛蘭推「全新電動越野皮卡車」！離地高度增加24％更強悍

飛雅特推「輕型商用電動三輪車」！載重540公斤鎖定配送最後一哩

飛雅特推「輕型商用電動三輪車」！載重540公斤鎖定配送最後一哩

BMW「雙門獵跑概念車」義大利古董車展亮相！帥氣＋實用全都要

BMW「雙門獵跑概念車」義大利古董車展亮相！帥氣＋實用全都要

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

特斯拉「最強Model Y」現身今年上市！售價預估165萬新台幣

台灣Volvo召修「5款PHEV油電車」！1製程瑕疵、滿電停車恐起火

台灣Volvo召修「5款PHEV油電車」！1製程瑕疵、滿電停車恐起火

福斯「新一代Tiguan」保發中心重置價格曝！上看210萬、6月上市

福斯「新一代Tiguan」保發中心重置價格曝！上看210萬、6月上市

LEXUS「最便宜電動休旅」全球陸續將停產！交棒給RZ、盼全新車補補位

LEXUS「最便宜電動休旅」全球陸續將停產！交棒給RZ、盼全新車補補位

Honda「最大跨界休旅」改良更新！塗裝更亮　耐用度增1.5倍　

Honda「最大跨界休旅」改良更新！塗裝更亮　耐用度增1.5倍　

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366