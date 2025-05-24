BMW「雙門獵跑概念車」義大利古董車展亮相！帥氣＋實用全都要

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 在義大利科莫湖畔舉行的 Concorso d'Eleganza Villa d'Este 古董車展前夕正式公開品牌全新概念車 Speedtop Concept，計劃於當地時間 5 月 23 日公開實車，同場還會發表全新 BMW M2 CS。

在外觀部分，可以看到其與 Skytop 概念車有著相同元素的鯊魚頭車頭設計，具備修長的引擎蓋線條，採用扁平化處理的雙腎水箱護罩造型，搭配細長的 LED 頭燈與三段式進氣孔設計，營造出低重心的視覺效果。

接著來到車身側面，Skytop 概念車採用的是敞篷車融合遊艇元素，進而營造出接近 Shooting Brake 的風格，搭配短車尾的設計也不經讓人聯想到有小丑鞋稱號的 BMW Z3 Coupe。此外，車尾超薄設計的 LED 3D 尾燈、厚實寬闊的後葉子板和鯊魚鰭門把手均與 BMW Skytop 相同。

內裝則是配有熟悉的 12.3 吋數位儀表板、12.3 吋多媒體娛樂觸控螢幕、中央鞍座和水晶排檔頭等。座椅部分採用四人座佈局，但是後座空間僅能算是提供孩童或者應急時使用。同時也提供可觀的後行李廂空間，內部採用環繞式照明燈組，將後座放倒後還可以進一步擴增置物空間。

動力上搭載品牌首屈一指的 4.4 升 V8 雙渦輪引擎，搭配八速自排變速箱與四輪驅動系統，擁有高達 625hp 之最大動力輸出。BMW M 部門負責客戶、品牌和銷售的副總裁 Sylvia Neubauer 曾經對外表示，Skytop 之後還會推出更多限量版車型，而 Speedtop Concept 則將是該限量車型系列中的第二款作品。