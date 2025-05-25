Nissan考慮「賣家產籌資金進行重整」！橫濱總部售後回租估值曝光

圖文／7Car 小七車觀點

根據外電報導，Nissan 正在考慮出售該公司位於日本橫濱的總部大樓，以籌措該廠面對連年虧損與全球重整壓力，所需資金，用以支應包括工廠關閉、裁員與其他重組措施的高額成本。

▲根據外電報導，Nissan 正在考慮出售該公司位於日本橫濱的總部大樓，以籌措該廠面對連年虧損與全球重整壓力，所需資金，用以支應包括工廠關閉、裁員與其他重組措施的高額成本。

Nissan 的總部大樓市值估計超過 1,000 億日圓 (約合新台幣 210 億元)，儘管目前出售計畫尚未正式定案，但 Nissan 已考慮在順利出售後，透過租賃方式來繼續使用該辦公空間，以維持營運穩定性。這種「售後回租」策略，可望兼顧資產活化與營運連續性。

▲Nissan 的總部大樓市值估計超過 1,000 億日圓 (約合新台幣 210 億元)，儘管目前出售計畫尚未正式定案，但 Nissan 已考慮在順利出售後，透過租賃方式來繼續使用該辦公空間，以維持營運穩定性。

根據 Nissan 上週與分析師召開的財報說明會紀錄顯示，在本會計年度 Nissan 可能還將新增高達 600 億日圓（約新台幣 126.3 億元）的重整支出，準備用於推動結構改革計畫，包括先前宣布的關閉全球 17 座組裝廠中的 7 座，並裁撤約 2 萬名員工。

▲在本會計年度 Nissan 可能還將新增高達 600 億日圓（約新台幣 126.3 億元）的重整支出，準備用於推動結構改革計畫，包括先前宣布的關閉全球 17 座組裝廠中的 7 座，並裁撤約 2 萬名員工。

此前在 5 月 13 日，Nissan 除了發表全新企業轉型計畫「Re:Nissan」[請按此參閱]，也另外公布了 2023 會計年度財報，顯示已有 6,709 億日圓的淨損，主因為 4,600 億日圓的資產減損與 600 億日圓的重組費用。因未來仍有潛在重組支出與美國加徵關稅的影響尚待評估，Nissan 尚未公布本年度的財測預估。

Nissan 財務長 Jeremie Papin 表示，該廠正積極處分資產以強化財務體質，總部大樓的出售即為可能選項之一。Nissan 身為日本第三大汽車製造商，目前正面臨來自中美市場銷售下滑與美國加徵關稅的雙重壓力，急需瘦身轉型以在下一會計年度恢復獲利。未來是否還將出售更多資產，值得持續關注。