BMW「當家仿賽重機概念」亮相！馬力破230匹、預覽下一代S 1000 RR

▲影片來源：BMW Motorrad



記者林鼎智／綜合報導

BMW Motorrad二輪部門近日於Concorso d'Eleganza Villa d'Este古董車展中推出「BMW Motorrad Concept RR概念車」，該車可預覽下一代BMW RR當家仿賽跑車的技術及設計。

BMW Motorrad二輪部門總裁Markus Flasch表示，這是BMW Motorrad首次如此提早公布未來新一代RR設計，該車是開發團隊的傑作，在技術及設計上都可稱作是典範。

▲BMW發表Motorrad Concept RR概念重機，該車將是下一代S 1000 RR的設計依據。（圖／翻攝自BMW Motorrad，以下同）

BMW Motorrad Concept RR在動力上將搭載WorldSBK冠軍賽車的水冷直列4缸引擎，最大馬力將超過230匹，不僅有純粹的動力表現，還搭載源自WSBK M 1000 RR的電控系統，像是引擎管理、循跡防滑及引擎煞車調整等，從概念車照片上也能看到前後Ohlins懸吊、Brembo鍛造一體式卡鉗等好料。

▲概念車具有碳纖維定風翼、新款頭燈設計，原廠聲稱具備源自WSBK M 1000 RR的電控系統。



除了動力之外，BMW Motorrad Concept RR透過新的製造流程、碳纖維及鋁合金等材質運用，包括車架、小零件等都經過優化，將具有輕量化及高性能表現，車身除了有RR立體彩貼外，車尾下方也有發光的RR標誌。

空力氣學上，BMW Motorrad Concept RR也具有緊湊型車身、氣流控制等設計，原廠將注重高速騎乘穩定性、最小化風阻等目標，在整流罩設計及定風翼都經過優化。考量到現行款S 1000 RR於2019年大改款、預料在概念車亮相後，距離正式量產版本也不會太遠。

▲動力同樣採水冷直列4缸引擎，最大馬力將超過230匹。