TOYOTA「豪華旗艦休旅」將出長軸放大版！空間更大更舒適鎖定大老闆

▲TOYOTA Century休旅再爆全新計劃！將在近期推出放大長軸版。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

於2023年問世的全新旗艦TOYOTA Century休旅，在日本、大陸造成金字塔大老闆瘋狂搶購、一單難求，售價超過500萬新台幣的TOYOTA Century休旅，日本再爆料有望推出長軸版，首發地可能落在大陸市場。

▲TOYOTA Century休旅於大陸、日本吹起搶購旋風。

TOYOTA Century休旅在大陸市場吹起旋風，當時甚至讓豐田章男親自與大陸Century休旅車主進行互動交流。基本售價2500萬日圓（折合新台幣518萬）的TOYOTA Century休旅，透過玲瑯滿目選配奢華套件，身價能上看1,500萬台幣，是不少金字塔族群大老闆們夢想座駕。

近日，日媒報導指出，TOYOTA計劃推出Century休旅長軸版本，進一步強化其頂級豪華休旅的地位。車長將比標準版增加240mm，達到5,445mm，軸距則延長至3,250mm，提供更寬敞的後座空間，媲美MPV舒適度。此舉旨在滿足對後座乘坐體驗有更高要求的消費者，特別是企業高層與政要人士。

▲車內空間將更大更氣派，並標配電動滑門。

車身加長後，視覺上更顯霸氣。此外，原本在標準版作為選配的電動滑門，有望在長軸版成為標準配備，提升乘客上下車的便利性。

動力系統方面，長軸版預計延續現行的3.5升V6插電式油電，搭配E-Four四驅，綜效馬力達412匹。