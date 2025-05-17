愛快羅密歐「台灣3新車」來了？保發中心重置價格曝、最貴破500萬

▲在尚騰集團導入下，愛快羅密歐今年有望帶來新車，近日在保發中心的汽車重置價格中也出現3款車型。（圖／翻攝自Alfa Romeo，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

尚騰汽車集團去年在取得Stellantis集團旗下寶獅（Peugeot）、雪鐵龍（Citroen）經營權後，也宣布將陸續導入愛快羅密歐（Alfa Romeo）、吉普（Jeep）與 RAM等品牌，未來展示中心將採5合1的販售型態。而最近在財團法人保險事業發展中心（以下簡稱保發中心）的汽車重置價格資料中，也赫見愛快羅密歐的3款新車資料，其中一款甚至突破500萬元大關！

▲愛快羅密歐3款新車重置價格。（圖／翻攝自財團法人保險事業發展中心）



統計代號 廠牌型式 重置價格 車體險費率代號 竊盜險費率代號 費率適用日期 備註 新增日期 (西元) 47053000 Alfa Romeo(義大利) / 其他-小客車/Stelvio Sprint 1995c.c. 5D 5人座 3200000 31 7 2025/05/01 N/A 2025-05-15 00:00:00.0 47053100 Alfa Romeo(義大利) / 其他-小客車/Giulia Quadrifoglio 2891c.c. 5D 5人座 5200000 34 7 2025/05/01 N/A 2025-05-15 00:00:00.0 47052900 Alfa Romeo(義大利) / 其他-小客車/Giulia Sprint 1995c.c. 5D 5人座 2900000 31 7 2025/05/01 N/A 2025-05-15 00:00:00.0

雖然目前還不確定是否為尚騰引進、同時重置價格也不等於新車售價，但從保發中心的資料中，可見愛快羅密歐的三款新車分別為Giulia Sprint、Stelvio Sprint與Giulia Quadrifoglio，重置價格分別為290萬、320萬與520萬，其中Giulia 4門房車分別有入門的Sprint、以及性能版本的Quadrifoglio車型，而Stelvio休旅車則僅有單一車型。

▲保發中心資料中，也可看到Giulia Quadrifoglio的重置價格為520萬，該車曾拿下紐柏林最速4門房車寶座，具有510匹最大馬力。（圖／翻攝自Alfa Romeo，圖為Giulia Quadrifoglio 100周年記念版）



4門房車方面，入門Giulia Sprint搭載2.0升汽油渦輪引擎、8速ZF自排變速箱，具有280匹最大馬力；而曾經從保時捷Panamera手中奪下紐柏林賽道最速4門房車（單圈7分32秒）的Giulia Quadrifoglio則搭載2.9升V6雙渦輪引擎，最大馬力達510匹、具有靜止加速破百3.9秒的猛爆輸出。

▲保發中心資料中，Stelvio僅有單一車型，該車的重置價格為320萬。（圖／翻攝自Alfa Romeo）



Stelvio休旅方面，則與Giulia Sprint同樣搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎、8速ZF自排變速箱，並具有全時4輪驅動，最大馬力同為280匹。

值得一提的是，隨著愛快羅密歐海外原廠已停產（報導請點此）、下一代專利圖（報導請點此）曝光，也意味著這可能也是最後導入台灣的純汽油動力車款。至於新車是否真為尚騰導入、以及確切的售價，就讓子彈再飛一會吧。