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義大利「純機械美學超跑」開始量產！摒棄所有數位配備強調人車互動

圖文／7Car 小七車觀點

義大利品牌 De Tomaso 日前在德國 Affalterbach 公布了 P72 的最終量產規格，這款新作為品牌成立 65 週年的獻禮，承襲 1965 年 P70 原型車的精神，以現代工藝詮釋經典設計。自 2019 年於 Goodwood 速度節首度曝光概念車以來，P72 歷經多年研發，如今終於邁入實車階段，準備交付未來僅有的 72 位車主。

重拾機械純粹美學　量產版 De Tomaso P72 正式亮相

P72 的底盤結構完全由碳纖維打造，不僅包含中央單體式車艙，也延伸至前後副車架，採用稀有的單件式製程，提升整體剛性與輕量化表現。De Tomaso 特別強調，此平台並非現有架構改良而來，而是從零開發，藉此獲得懸吊幾何與重心配置的最佳控制，使這款中置引擎跑車擁有更貼近地面、回饋直接的駕馭體驗。

重拾機械純粹美學　量產版 De Tomaso P72 正式亮相

重拾機械純粹美學　量產版 De Tomaso P72 正式亮相

重拾機械純粹美學　量產版 De Tomaso P72 正式亮相

在 P72 的駕駛艙中，使用者不會看到螢幕、觸控介面或數位儀表，取而代之的是機械式儀錶、金屬按鍵與懸吊式排檔機構，強調人車之間的直接互動。內裝細節大量使用手工縫製皮革與機械加工鋁合金，並提供多種表面處理選項，呈現如高級腕錶般的工藝細節。

重拾機械純粹美學　量產版 De Tomaso P72 正式亮相

重拾機械純粹美學　量產版 De Tomaso P72 正式亮相

動力核心為一具手工組裝的 5.0 升機械增壓 V8 引擎，具備 700 匹最大馬力與 820 牛頓米扭力，結合短齒比六速手排變速箱，主打加速反應與中段輸出表現。車輛採用推桿式懸吊與三段可調阻尼系統，搭配低風阻車體設計，讓駕駛者在每一次轉向與加速中都能感受到經典跑車的熱血個性。

重拾機械純粹美學　量產版 De Tomaso P72 正式亮相

De Tomaso 表示，本次公開的為內部測試用量產車輛，外觀與內裝皆已達交車水準。未來將限量生產 72 輛，每輛均由客戶個別訂製，細節可反映個人風格與品牌價值。隨著 P72 進入生產階段，這不僅是向品牌歷史的致敬，也象徵 De Tomaso 重返市場、重申機械與情感並重的駕駛信念。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：DeTomasoP72超跑跑車汽車限量新車

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