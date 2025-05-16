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165.8萬起！台灣速霸陸新年式WRX房車／旅行車上市　5月入主有優惠

▲台灣速霸陸推出WRX旅行車、房車入門款，預計5月上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣速霸陸2025年式WRX、WRX Wagon正式上市，在新增入門車型後，使入手價分別自165.8萬、168.8萬起。（圖／記者徐煜展攝、翻攝自Subaru，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在4月實車亮相後（報導請點此），速霸陸台灣意美汽車今（16）日宣布2025年式WRX、WRX Wagon正式上市，新年式WRX、WRX Wagon在增添入門車型後入手門檻分別自165.8萬、168.8萬起，原廠也針對新車推出優惠，5月入主再享5年或12萬公里原廠保固。

2025年式Subaru WRX
High：165.8萬
tS：182.8萬

WRX Wagon
GT-S：168.8萬
tS：188.8萬

▲25年式WRX、WRX Wagon上市。（圖／翻攝自Subaru）

▲25年式WRX、WRX Wagon上市。（圖／翻攝自Subaru）

▲台灣速霸陸意美汽車也針對WRX、WRX Wagon本月購車享5年或12萬公里原廠保固。

新年式WRX、WRX Wagon除了既有tS車型外，也增添入門WRX High、WRX Wagon GT-S版本，後者標配Harman Kardon音響，全車系也升級手機無線Apple Carplay／Android Auto連接功能，不過相較tS車型則少了電子懸吊、全景天窗等。

▲台灣速霸陸推出WRX旅行車、房車入門款，預計5月上市。（圖／記者徐煜展攝）

▲新年式WRX、WRX Wagon皆升級無線Apple Carplay／Android Auto。

至於既有tS車型則維持售價不變，具有雙前座Recaro賽車座椅（駕駛座8向電調）、麂皮／真皮包覆材質、中控台WRX紅色繡字鋪陳（房車限定）等，動力則同樣都是2.4升水平對臥渦輪引擎、CVT變速箱，具有最大馬力275匹表現。

速霸陸台灣意美汽車也擴大舉辦5月試駕祭活動、提供老車主專屬回饋，並預告將於6／27-29日首度舉辦「2025 Subaru賽道家庭日」，屆時將在5／21上午9點展開網路報名。

▲25年式WRX、WRX Wagon上市。（圖／翻攝自Subaru）

▲速霸陸台灣意美將首度舉辦「2025 Subaru賽道家庭日」。

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