165.8萬！台灣速霸陸「WRX旅行車、房車」入門款亮相　門檻最多降20萬

▲台灣速霸陸推出WRX旅行車、房車入門款，預計5月上市。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣速霸陸於今4月15日正式亮相新年式WRX Wagon旅行車、房車，新年式最大重點推出更平易近人的入門款，房車款售價165.8萬、旅行車168.8萬，相較過去壓低入手門檻最多達20萬！

▲入門款主要少了電子懸吊、全景天窗，房車、旅行車18吋鋁圈造型略有不同。

台灣原廠推出WRX High房車、WRX GT-S Wagon旅行車2款新車型，入門新車相較過去分別少了17、20萬，以旅行車降幅最有感。

入門款動力與高階相同採2.4升水平對臥渦輪引擎，搭配CVT變速箱，擁有275匹馬力輸出，配備上入門款不算太陽春，外觀採用18吋鋁圈，相比高階的tS版，取消電子懸吊、全景天窗、tS專屬銘牌等。

▲入門款配備不陽春，旅行車享有HK音響，高階款新年式升級跑車化座椅。

入門款、高階款內裝配置大同小異，不過高階tS車型藉由新年式升級不少好料配備，精髓就屬雙前座Recaro跑車化座椅最吸睛，並採用質感出眾的麂皮、真皮包覆，並甫以性能家族象徵的STI刺繡、紅色縫線等，營造相當討喜的熱血氛圍。

其他配備上，旅行車與高規車型都享有HK音響、無線Apple Carplay等手機連結功能，而4門房車則取消HK音響配備。