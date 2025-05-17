奧迪「超經典老車全新復刻」出場即秒殺！限量30輛3小時賣光光

圖文／7Car 小七車觀點

德國知名改裝品牌 ABT Sportsline 於日前舉行的「Friends of ABT」活動中，壓軸發表了令人驚喜的全新作品 — ABT Ur-quattro。這款向 Audi 經典車款致敬的復古版本，僅限量生產 30 輛，且在發表後短短三小時內全數售罄，顯示其市場熱度與收藏價值。

這項計畫由 ABT 集團執行長 Hans-Jürgen Abt 親自主導，他在受訪時表示，Ur-quattro 對他有著非凡意義。早在 1980 年代末，他接手父親手上的改裝部門時，正是這輛原始版 quattro 陪伴著他度過轉型期。他曾將該車進行個人化改裝，並駕駛了數年，如今這輛車已成為公司展覽的一部分。

▲ABT 集團執行長 Hans-Jürgen Abt。

新款 ABT Ur-quattro 是與管理董事 Thomas Biermaier 及位於博登湖的 LCE公司合作開發的祕密項目，歷時數年策劃。這輛車被形容為「對經典的現代詮釋」，從外觀到內裝皆融合復古風格與現代技術。車體大量採用 Kevlar 碳纖維打造，配備隱藏式防滾籠、現代化 ABS 系統，以及 2.5 升輸出 530 匹馬力的引擎。每輛車皆保留原始底盤，符合德國 H 牌照 (古董車專用車牌) 申請資格。

原廠也特別提及車室內裝為「ABT Individual」計畫中最具代表性的設計之一，不僅展現品牌的客製化實力，也彰顯對細節的堅持。

儘管當晚現場無任何說明資料或網站介紹，ABT 仍開放現場訂購，並以特別價格吸引賓客搶購，最初預計生產 25 輛車，在熱烈迴響下隔日又追加 5 輛，最終總量達 30 輛。

ABT Sportsline 強調，本次專案不僅展現品牌如何融合傳統與創新，也為未來的新計畫注入信心。ABT表示：「Ur-quattro 是我心中最初的夢想車，如今這款復刻版再次喚醒了我對它的熱愛。」