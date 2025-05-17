ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

奧迪「超經典老車全新復刻」出場即秒殺！限量30輛3小時賣光光

圖文／7Car 小七車觀點

德國知名改裝品牌 ABT Sportsline 於日前舉行的「Friends of ABT」活動中，壓軸發表了令人驚喜的全新作品 — ABT Ur-quattro。這款向 Audi 經典車款致敬的復古版本，僅限量生產 30 輛，且在發表後短短三小時內全數售罄，顯示其市場熱度與收藏價值。

出場即銷售一空　ABT 全新復刻經典 Ur-quattro

這項計畫由 ABT 集團執行長 Hans-Jürgen Abt 親自主導，他在受訪時表示，Ur-quattro 對他有著非凡意義。早在 1980 年代末，他接手父親手上的改裝部門時，正是這輛原始版 quattro 陪伴著他度過轉型期。他曾將該車進行個人化改裝，並駕駛了數年，如今這輛車已成為公司展覽的一部分。

出場即銷售一空　ABT 全新復刻經典 Ur-quattro

▲ABT 集團執行長 Hans-Jürgen Abt。

出場即銷售一空　ABT 全新復刻經典 Ur-quattro

新款 ABT Ur-quattro 是與管理董事 Thomas Biermaier 及位於博登湖的 LCE公司合作開發的祕密項目，歷時數年策劃。這輛車被形容為「對經典的現代詮釋」，從外觀到內裝皆融合復古風格與現代技術。車體大量採用 Kevlar 碳纖維打造，配備隱藏式防滾籠、現代化 ABS 系統，以及 2.5 升輸出 530 匹馬力的引擎。每輛車皆保留原始底盤，符合德國 H 牌照 (古董車專用車牌) 申請資格。

原廠也特別提及車室內裝為「ABT Individual」計畫中最具代表性的設計之一，不僅展現品牌的客製化實力，也彰顯對細節的堅持。

儘管當晚現場無任何說明資料或網站介紹，ABT 仍開放現場訂購，並以特別價格吸引賓客搶購，最初預計生產 25 輛車，在熱烈迴響下隔日又追加 5 輛，最終總量達 30 輛。

ABT Sportsline 強調，本次專案不僅展現品牌如何融合傳統與創新，也為未來的新計畫注入信心。ABT表示：「Ur-quattro 是我心中最初的夢想車，如今這款復刻版再次喚醒了我對它的熱愛。」

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪Ur-quattro老車復古汽車新車ABTSportsline

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

推薦閱讀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

全新義大利重機品牌「Fantic正式登陸台灣」！紅／黃牌4車型當先發

全新義大利重機品牌「Fantic正式登陸台灣」！紅／黃牌4車型當先發

最新文章

奧迪經典老車全新復刻出場即秒殺2025-05-17

義大利純機械美學超跑開始量產2025-05-17

新一代Apple Carplay Ultra來了2025-05-16

TOYOTA推出「新電動跨界旅行車」2025-05-16

台灣速霸陸WRX房車／旅行車上市2025-05-16

台灣BMW 2系列4門轎跑5／28發表2025-05-16

三菱歐規日蝕休旅變成電動車2025-05-16

現代「百萬內休旅」Mufasa試駕2025-05-16

「LEXUS入門休旅」日本新年式登場2025-05-16

台灣「福斯進口小掀背」最多降6萬2025-05-16

熱門文章

台灣BMW 2系列4門轎跑5／28發表2025-05-16

義大利純機械美學超跑開始量產2025-05-17

奧迪經典老車全新復刻出場即秒殺2025-05-17

台灣速霸陸WRX房車／旅行車上市2025-05-16

現代「百萬內休旅」Mufasa試駕2025-05-16

ARTC達成Level 3國產電動巴士2025-05-15

「LEXUS入門休旅」日本新年式登場2025-05-16

邁巴赫「第4款量產車」發表2025-05-15

台灣「福斯進口小掀背」最多降6萬2025-05-16

TOYOTA傳考慮收購大陸哪吒汽車2025-05-15

相關新聞

義大利「純機械美學超跑」開始量產！摒棄所有數位配備強調人車互動

義大利「純機械美學超跑」開始量產！摒棄所有數位配備強調人車互動

新一代Apple Carplay來了！英國豪華品牌率先搭載、功能更強大

新一代Apple Carplay來了！英國豪華品牌率先搭載、功能更強大

開慣油車！他開油電車「等人打N檔」被糾正　內行點頭：不建議

開慣油車！他開油電車「等人打N檔」被糾正　內行點頭：不建議

TOYOTA推出「電動跨界旅行車」！最強375匹、有通風椅還能玩越野

TOYOTA推出「電動跨界旅行車」！最強375匹、有通風椅還能玩越野

165.8萬起！台灣速霸陸新年式WRX房車／旅行車上市　5月入主有優惠

165.8萬起！台灣速霸陸新年式WRX房車／旅行車上市　5月入主有優惠

讀者迴響

熱門文章

台灣BMW「新一代小型4門轎跑」5／28上市　首波單一車型預售189萬

台灣BMW「新一代小型4門轎跑」5／28上市　首波單一車型預售189萬

義大利「純機械美學超跑」開始量產！摒棄所有數位配備強調人車互動

義大利「純機械美學超跑」開始量產！摒棄所有數位配備強調人車互動

奧迪「超經典老車全新復刻」出場即秒殺！限量30輛3小時賣光光

奧迪「超經典老車全新復刻」出場即秒殺！限量30輛3小時賣光光

165.8萬起！台灣速霸陸新年式WRX房車／旅行車上市　5月入主有優惠

165.8萬起！台灣速霸陸新年式WRX房車／旅行車上市　5月入主有優惠

現代「百萬內休旅」Mufasa GLC試駕！空間管理大師、超規格襲來

現代「百萬內休旅」Mufasa GLC試駕！空間管理大師、超規格襲來

ARTC達成「國產Level 3電動巴士」　整合自駕產業鏈秀實力

ARTC達成「國產Level 3電動巴士」　整合自駕產業鏈秀實力

「LEXUS入門休旅」日本新年式登場！1.5升油電折合新台幣84萬

「LEXUS入門休旅」日本新年式登場！1.5升油電折合新台幣84萬

邁巴赫「第4款量產車」發表！採最新噴塗技術、585匹上空跑車

邁巴赫「第4款量產車」發表！採最新噴塗技術、585匹上空跑車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366