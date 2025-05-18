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TOYOTA高人氣「7人座MPV」日本今年推改款！內裝安全有感升級

▲日本開賣新年式TOYOTA Sienta，內裝升級大螢幕。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本計劃今年8月推出改款TOYOTA Sienta。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣過去曾販售的TOYOTA Sienta，因成本售價考量無緣導入大改款的TNGA世代車型，而日本即將針對最新世代TOYOTA Sienta釋出有感升級，預計8月將為Sienta導入電子手剎車與安全科技強化！

▲日本TOYOTA Sienta、Corolla Cross都將在今年推改款！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規Sienta導入電子手煞車成為亮點。

首先最重要的2大配備，日規今年8月將導入電子手煞車（EPB） 與自動煞車保持（Auto Hold）功能，大幅提升市區駕駛與上坡起步時的便利與安全性，同時結合ACC，成為分憂解勞的好幫手。

▲日本TOYOTA Sienta、Corolla Cross都將在今年推改款！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲外觀、動力維持不變。

改款新Sienta預期導入最新版本的TSS主動安全系統。偵測功能更進一步，除了擴大對行人與車輛的識別範圍，也新增了低速加速抑制功能，能避免誤踩油門導致的事故發生，提升整體行車防護表現。

外觀部分維持現行的圓潤方正設計語彙，小改款並未進行明顯的外觀變動，預計僅針對部分細節進行微調，如頭燈內部結構或輪圈造型等，維持產品新鮮感。

內裝則持續以實用為主軸，符合家庭日常與多乘載需求。空間配置仍提供 5 人座與 7 人座2種版本，靈活因應不同家庭的使用情境。動力配置採1.5升汽油與1.5升油電。

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關鍵字：TOYOTASientaMPVTNGA大改款油電休旅車

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