「LEXUS入門休旅」日本新年式登場！1.5升油電折合新台幣84萬

▲LEXUS LBX日本推新年式！增加全新車型可選。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

台灣去年導入的LEXUS LBX小休旅，日本近來推出有感戰力升級新年式，日規新年式LBX主力維持1.5升油電，並釋出Active 全新車型可選，並具有E-Four四驅系統，當地售價折合新台幣84萬起！

▲日規針對懸吊系統改良，升級ANC主動式噪音控制系統。

日規以原本入門的Elegant車型，往上一階推出全新Active新等級，往上還有Cool、Relax、Bespoke build等選擇，車型編成看似與台灣大同小異，不過相較台灣的統一都為前驅配置，日本還有E-Four四驅可選，還另有性能版的Morizo RR。

日規LBX新年式開價420～650萬日圓，折合新台幣84～130萬，日規除了多出E-Four四驅，新年式全車系都升級改良後懸吊，並加入ANC主動式噪音控制系統，帶來更理想的操控穩定以及舒適安定。

▲全車系均採用1.5升油電。

至於重點的全新Active車型，提供5種活潑配色，並升級18吋鋁圈，在內裝也有不少特色，採用搶眼的黑色基底配上紅色車縫線等。動力均採用1.5升3缸油電，可繳出136匹綜效馬力。台灣市場未來有望跟進日規步調，目前台灣在售LBX，售價為129.9～169萬。