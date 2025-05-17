【周焦點】國產、進口新休旅百萬有找　大改款TOYOTA RAV4　新HR-V 6月見

▲5～6月新車競爭激烈，國產、進口休旅大戰開打。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

國產、進口休旅大戰一觸即發，紛紛在5～6月釋出重點新車，5月現代Hyundai Mufasa搶先上市，6月小改款HONDA HR-V也正在醞釀中；進口休旅則有Suzuki S-Cross安全有感升級新年式；全球、台灣車迷超關注的新一代TOYOTA RAV4也首度表態釋出預告，將在5月21日發表！

▲Hyundai Mufasa端出誠意配備牛肉大餐，售價87.9萬起。

國產跨界休旅新黑馬來了！而且3款車型通通都不用百萬，現代Hyundai於本周推出全新Mufasa休旅（連結），配備豐富搭載L2等級的輔助駕駛科技，採2.0升自然進氣單1規格，售價87.9萬起。

▲進口Suzuki派出新年式S-Cross參戰，售價98萬起。

同樣鎖定競爭激烈的休旅級距，進口身分的Suzuki S-Cross價格鎖定不少國產競品而來，原廠針對S-Cross進行有感新年式升級（連結），前驅入手98萬，四驅頂規來到114萬，安全升級過後全車系都達到L2輔助駕駛科技。

▲改款HONDA HR-V即將6月亮相，首度追加全新油電。

前腳有Hyundai Mufasa，後面6月要登場的HONDA改款新HR-V正虎視眈眈（連結），原廠已經釋出新車預告，新HR-V將於6月亮相，並搭載1.5升e:HEV油電，成為台灣本田第1款油電休旅，繳出23.5km/L平均油耗與對手油電TOYOTA Corolla Cross不相上下。

▲新一代TOYOTA RAV4外觀、內裝大換新，台灣有望在今年導入。

海外重大消息新一代TOYOTA RAV4來了！日本原廠釋出預告，第6代大改款RAV4將於5月21日發表（連結），以時程推估，台灣有望在今年底前導入，除了將享有最新的2.5升油電，台灣預估還有較親民的2.0升自然進氣。