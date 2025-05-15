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OPEL「高性能子品牌」轉型電動車！首款新車278匹馬力、年底亮相

▲影片來源：Opel

記者林鼎智／綜合報導

Stellantis集團旗下的Opel，在電動化趨勢下，宣布其GSE性能子品牌放棄先前的PHEV插電式油電路線，全面從油電車型轉為純電動車，屆時首款新車將是Mokka GSE，預計今年底前就會亮相。

▲Opel GSE轉型電動車。（圖／翻攝自Opel）

▲Opel宣布旗下高性能子品牌GSE將從PHEV油電車轉型為純電動車，首款車型將在今年底前上市。（圖／翻攝自Opel，以下同）

事實上，GSE高性能子品牌於2022年推出，G代表Grand與Grip抓地力，S則是Sport運動、E為Electric電動化，GSE版本僅限定插電式油電車型，包括Astra、Astra Sports Tourer estate旅行車、Grandland休旅都有推出GSE車型，掛上GSE的車型都有更強悍的動力及底盤設定。

▲Opel GSE轉型電動車。（圖／翻攝自Opel）

▲Opel GSE轉型電動車。（圖／翻攝自OPEL）

▲首款新車有望是Mokka GSE，預料可能採單馬達前驅、278匹馬力設定，並預告有鮮黃色卡鉗等專屬配置。

不過自今年開始，原廠打算將GSE更名、並換上新的識別，同時也從PHEV油電車改為電動車。首款掛上GSE的電動車將是Mokka，預料新車將延續Abarth 600e、Alfa Romeo Junior Veloce的策略，採單馬達前驅、具有278匹最大馬力。

預告圖中也顯示，新Mokka GSE將有專屬彩貼、重新設計的保桿樣式，並換上更大的輪圈、鮮黃色卡鉗，考量到Mokka在2020年推出、2024年小改款，預計屆時Mokka GSE也將在今年到來。

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關鍵字：汽車油電電動OpelMokkaGSEPHEVEV前驅預告歐寶德系性能子品牌

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