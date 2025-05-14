Nissan公布「最新重生轉型計畫」！樽節成本力拼2026財年正收益

圖文／7Car 小七車觀點

日產汽車 (Nissan Motor Co., Ltd.) 於 2025 年 5 月 13 日正式對外發表全新企業轉型計畫「Re:Nissan」，展現新經營團隊針對營運結構調整的決心。面對 2024 財年營運困境與成本壓力，該計畫針對成本削減、生產重整與產品策略進行全面改革，期望在 2026 財年實現汽車事業部門營業利益與自由現金流雙重轉正。

在財務目標上，日產計劃相較 2024 年實績，在固定成本與變動成本合計削減 5,000 億日圓。變動成本方面，將精簡供應鏈、優化工程設計並強化成本控管，其中也包含暫停部分 2026 年後的產品研發，以釋出約 3,000 人力投入成本改善。為此，日產已成立由約 300 名專家組成的轉型辦公室，加速執行各項優化措施。

製造與人力資源調整亦是 Re:Nissan 計畫的重要組成。公司預計至 2027 財年將全球車輛生產工廠由 17 座縮減至 10 座，同時取消原定在九州設立的磷酸鐵鋰電池廠。此外，日產計劃於 2024 至 2027 年間裁減約 20,000 名員工，涵蓋製造、行銷及研發等多個部門，以提高組織彈性與營運效率。

在產品與市場策略方面，日產將更聚焦核心市場與品牌價值。美國、日本、中國、歐洲、中東及墨西哥被視為重點市場，產品規劃將依當地需求調整。例如中國市場將強化新能源車布局與出口策略；而美國則會針對混合動力車需求成長與INFINITI品牌重振進行規劃。日產亦計劃整合現有平台數量，並縮短車款開發時程。

合作關係方面，日產將深化與雷諾 (Renault) 與三菱汽車 (MMC) 等聯盟夥伴的協作，包括為 MMC 開發一款基於次世代 Leaf 的純電車。此外，與本田 (Honda) 的合作也將持續，涵蓋智慧車與電動化領域。透過 Re:Nissan 計畫，日產期望強化企業體質，重回永續成長軌道。