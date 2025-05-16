飛雅特義式小車「首批油電版500預產完成」！今年底正式投入量產

圖文／7Car 小七車觀點

Stellantis 集團旗下義大利品牌 Fiat 日前於官方網站宣布已在義大利都靈 Mirafiori 工廠完成首批 500 Hybrid 預量產車組裝，象徵這款全新油電小車距離正式量產更近一步。根據原廠規劃，500 Hybrid 將於 2025 年 11 月啟動生產，未來年產能預期超過 10 萬輛，持續鞏固 Fiat 在歐洲都會車市場的產品布局。

本次 Fiat 選擇於 Mirafiori 工廠生產，不僅是對當地汽車產業實力的肯定，也體現品牌對義大利製造價值的重視。作為品牌代表性車款之一，超過七成的 500 車型由該廠生產後出口至全球市場，在推動義大利汽車出口與形象上扮演關鍵角色。

Fiat 原廠表示，新世代 500 Hybrid 將以「可負擔的電氣化」為核心訴求，兼顧經濟性與實用性，目標鎖定都會通勤族與講求風格的年輕買家。在純電 500e 已建立市場基礎下，油電版本有望吸引對充電設施尚存疑慮、但仍希望降低油耗與碳排的族群，成為進一步推動綠色交通轉型的橋梁。

未來 Fiat 500 Hybrid 將為歐洲市場的消費者提供一款結合電氣化技術與義式風格的都會小車選項，尤其在排放法規持續趨嚴與城市交通政策轉型的背景下，具備節能、環保與日常實用性的油電車型，有望成為更多買家選擇汽車時的重要考量之一。隨著 Fiat 積極推動 Mirafiori 工廠產能轉型，此舉也將有助於強化義大利本地汽車工業的未來競爭力。