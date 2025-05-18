Land Rover「7人座家庭休旅」推雙特仕版！外觀內裝質感大幅提升

圖文／7Car 小七車觀點

為慶祝品牌 35 週年歷史與探索精神，Land Rover 日前於官方網站宣布針對旗下 Discovery 車系推出全新 Tempest 與 Gemini 特仕版，並同步優化全車系配備編成。這兩款特仕版不僅強化了外觀與內裝質感，更透過精心規劃的生活風格選配套件，提升 Discovery 作為七人座家庭 SUV 的全方位機能。

其中，Tempest 特仕版以第二代 Discovery 開發代號為靈感，成為有史以來最豪華的 Discovery 車型。其最大特色為首次導入的全車消光漆面保護膜，並搭配銅色車頂與專屬銘板細節，展現高辨識度設計語彙。車內則採用 Ebony Windsor 真皮與金屬飾板，營造沉穩尊貴的座艙氛圍，標榜豪華與越野機能兼具。

相對之下，Gemini 特仕版則致敬 1989 年初代 Discovery 所搭載的 Tdi 柴油動力，以更現代的設計語言呈現品牌歷史傳承。車色選擇包含首次導入的 Sedona Red，並加入對比黑色車頂與多處亮黑飾件點綴，呈現年輕化視覺風格。內裝搭配獨有幾何圖騰與實用配備，如冷藏箱與後座娛樂支架，強化長途旅行的舒適體驗。

動力方面，Tempest 與 Gemini 雙特仕版均搭載 3.0 升 Ingenium D350 柴油引擎與 48V 輕油電系統，具備 350ps 最大馬力與 700Nm 峰值扭力輸出，並支援最高 3,500 公斤拖曳能力。針對不同出遊場景，Land Rover 更推出 Beach Days、Road Trip 與 Snow Days 三款生活風格選配組，結合收納、防護與車頂載具等實用配件，進一步拓展使用情境。

全新 Tempest 與 Gemini 特仕版的登場，不僅讓 Discovery 車系產品陣容更趨完整，也持續鞏固其於全球市場家庭 SUV 領域的定位。對於重視多功能性、舒適性與風格品味的消費者而言，這兩款新車型提供了更具吸引力的選擇，特別適合經常展開長途旅行或進行多元休閒活動的家庭族群。隨著全球對高階家庭 SUV 的需求持續攀升，Land Rover Discovery 透過此次產品更新，展現出品牌持續深耕家庭用車市場的決心。