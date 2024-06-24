BMW「M3電動版」將破1300匹成最強！搭Neue Klasse平台預約2027見

▲BMW M部門總裁預告新電動M3將非常強悍，在搭載Neue Klasse平台、專屬電池組與自家開發的電動馬達下將成為最強。（圖／翻攝自BMW，圖為Vision Neue Klasse Concept，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

雖然許多車廠暫緩電動車計畫，不過BMW顯然不是其中之一，BMW將在近年內開始使用Neue Klasse平台，首搭車型就是iX3，而性能M-Car也不會錯過，M部門總裁Frank van Meel近日更表示，新款M3電動車將「打敗一切」。

這位M部門總裁在受訪時表示，他希望透過4電動馬達配置，藉由單一個控制邏輯控制動力系統與底盤系統，創造出一款「線性、可預測」的性能車，並有信心在操控與性能上拔得頭籌。

▲BMW也暗示新電動M3將具有超過1,341匹馬力，並且還會有電動版M3 Touring旅行車。



據了解，新M3電動車的輸出功率將超過1MWh，意即超過1,341匹馬力，並且會透過獨特的電池模組、冷卻系統與自家開發的電動馬達、800V電能架構結合，同時在韌體上也會有專屬開發內容。

除了新M3之外，BMW也考慮推出更輕量化的後驅車款，以提供不同的駕馭樂趣，另外還會有M3 Touring電動旅行車，讓M陣容更加豐富。預料新款搭載Neue Klasse平台的3系列將在2026年上市，而電動M3則可能要到2027年才會亮相。