法拉利蟬連2024年利曼24小時耐力賽總冠軍！抱回第11座榮冠

▲全球榮耀賽事利曼24小時耐力賽，於6月下旬結束，由法拉利蟬連榮耀。（圖／翻攝自法拉利）

記者徐煜展／綜合報導

剛在6月下旬謝幕的2024年利曼24小時耐力賽，本次最大贏家由法拉利Ferrari奪冠，是繼去年的耐力賽後，法拉利再度蟬聯寶座，為品牌抱回第11座獎盃殊榮。

這是躍馬品牌在利曼24小時耐力賽中第 11 次獲得總冠軍，也是繼2023年6月11日，51號499P賽車奪冠後再次蟬聯。此前，法拉利曾在1949年、1954年、1958年和1960-1965年六年間皆獲得利曼總冠軍。

至此，法拉利在利曼賽事中共計贏得40場勝利，其中包括29場組別勝利。

▲最後一圈車手Nicklas Nielsen駕駛499P賽車衝線奪下榮耀。

車手Miguel Molina、Antonio Fucco和Nicklas Nielsen共同駕駛官方車隊Ferrari AF Corse賽車，在最後一圈由Nicklas Nielsen駕駛身披50號的499P賽車在全場萬眾歡呼聲中率先衝線。

Ferrari AF Corse的另一台賽車由Alessandro Pier Guidi、James Calado與Antonio Giovinazzi駕駛51號499P賽車，勇奪季軍並登上頒獎臺。