從小培養川崎魂！Kawasaki推電動越野自行車　折合新台幣6.7萬

▲川崎推出專為兒童、青少年設計的電動越野自行車，外型與自家越野重機相似。（圖／翻攝自Kawasaki，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

川崎（Kawasaki）為兒童、青少年族群推出新款電動越野自行車「Elektrode 20」，該電動自行車外型與自家越野摩托車相似，最高時速可達39km／h，售價自2,199美元起（折合新台幣約6.7萬），目前已在線上平台販售。

新Elektrode 20電動越野自行車外型設計與自家KLX越野重機相似，配有20吋越野胎、鋼絲幅條，主打Gravel礫石、泥地等非鋪裝路面騎乘。電動動力則配置750W輪內無刷電動馬達，並採無鏈條驅動系統、前後機械碟煞，官方強調具有加速快、極速39km／h的表現。

▲Elektrode 20採20吋越野胎、鋼絲幅條，動力則是750W輪內無刷電動馬達、無鏈條驅動系統，並有前後機械碟煞、極速39km／h的表現。



電池容量為514.1Wh鋰電池，擺放在車架內，滿電可騎乘3小時，在家用充電下充電時間為4小時，並提供3種速限模式，分別為21km／h、29km／h與39km／h。川崎Elektrode 20專為兒童與青少年設計，因此也限重60公斤，但對小朋友來說，這輛擁有川崎綠的電動越野自行車想必也是很吸引人的。