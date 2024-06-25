「TOYOTA高級RAV4」改款準備登場！外型、內裝、動力都換新

▲日本市場傳出新TOYOTA Harrier將在近期登場。此為現行款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

被譽為高級款RAV4的TOYOTA Harrier，現行款問世4年將迎來改款更新，日本市場近來有風聲流出，新TOYOTA Harrier將在近期內登場，外型、內裝將有大幅度蛻變，並導入2.4升渦輪作為重點。

▲外型、內裝預期導入Crown家族新設計。

第4代TOYOTA Harrier日本於2020年登場，來自RAV4的TNGA-K平台，不過用料細節比RAV4更豪華，享有高級款RAV4美名，近4年的銷售週期，日本市場表示TOYOTA Harrier將迎來有感的大幅度改款更新。

新TOYOTA Harrier外型有望參照Crown、Prius設計，導入最新的家族語彙，讓Harrier來與其他家族車款作更多連結呼應，賦予新造型的Harrier，將帶來更年輕的視覺運動感。

▲改款新Harrier將新增2.4升渦輪。

內裝同樣取自Crown家族，導入12.3吋螢幕與12.3吋數位儀錶，並針對用料細節再升級，目前日規TOYOTA Harrier擁有2.0升自然進氣、2.5升油電、2.5升PHEV等3種動力，為了與RAV4作更多區別，新TOYOTA Harrier將再新增2.4升渦輪，帶來更豐富的新選擇。