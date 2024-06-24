第4代「Nissan旗艦休旅」今年問世！空間比X-Trail更大　外型更帥了

▲新一代Nissan Murano最後測試中，預計今年發表。（預想圖／翻攝自《kolesa》）

記者徐煜展／綜合報導

台灣曾賣過，定位、空間更大的Nissan Murano，第4代大改款正在最後測試階段，預計今年要與全球車迷見面，從日前曝光的測試車來看，睽違8年推出新一代的Nissan Murano，外型不僅有大蛻變，內裝科技、空間也預期將大幅度升級！

▲Nissan Murano外型將有大幅度變化。

銷售主力放在北美市場的Nissan Murano，台灣過去曾以進口方式導入，雖然台灣後續無緣改款更新，不過北美市場即將迎來睽違8年的第4代大改款。在外型、內裝設計上有望成為引領家族新設計語彙。

以測試車還原的第4代Murano預想圖，外觀設計融合Ariya電動車元素，不僅視覺看起來前衛動感，也增加不少氣勢。第3代Murano尺碼4,897x1,915x1,722mm、軸距2,824mm，下一代預期透過放大的尺碼，帶來更好的空間發展。

▲北美第4代Murano有望加入油電新動力。此為現行款。（圖／翻攝自Nissan）

過去曾在台灣販售的Nissan Murano曾有油電車型，在e-Power油電廣受歡迎下，下一代Nissan Murano有望以北美熱衷的3.5升V6引擎，結合e-Power油電技術，因應趨勢，帶來更具競爭力的省油實力。