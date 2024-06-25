「TOYOTA高人氣跑旅」將推新動力！將搭全新1.6升渦輪油電

▲TOYOTA Crown Sport傳將推GR性能化。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

在台灣討論度超高的TOYOTA Crown Sport跑旅，目前只有2款油電系統，為了匹配Crown Sport帥氣的高顏值，日本傳出將有GR性能計劃，搭載動力可能會是GR家族的1.6升渦輪搭配油電，或是TOYOTA正在開發的新2.0升渦輪動力。

▲TOYOTA Crown Sport帥氣高顏值跑旅，讓車迷期待推出性能款。

TOYOTA Crown Sport神似與法拉利Purosangue因此聲名大噪，是台灣車迷期待引進車型，Crown Sport更是Crown家族擁有運動化調校專屬設定，並搭載後輪轉向，能看出原廠想要強調Crown Sport操控身手。

不過目前Crown Sport僅有2.5升油電與2.5升PHEV兩款動力，對於1款運動化跑旅而言，似乎就欠了一味，近來日本市場傳出，Crown Sport有望晉升GR性能家族，其將採用1.6升渦輪，並結合油電系統。

▲TOYOTA正在開發新的2.0升渦輪，也有望出現在GR Crown Sport。（預想圖／翻攝自《Theottle》）

除了1.6升渦輪油電外，亦有消息指出，TOYOTA於今年5月宣布開發的2.0升4缸渦輪也有機會搭載，該全新開發的2.0升動力，馬力將有600匹以上水準，相當適合搭載在GR Crown Sport 。