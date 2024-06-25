189.9萬起！台灣福特「7代野馬跑車」上市　最強黑野馬配額僅10台

▲福特第7代野馬上市，共有2.3升Ecoboost、5.0升V8動力，售價自189.9萬起。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／新竹報導

台灣福特六和今（25）日發表全新第7代Mustang野馬跑車（S650世代），共有2.3升Ecoboost、5.0升V8兩動力、共3車型，其中也首度導入原廠市售最強版本「黑野馬」Dark Horse Premium車型，售價自189.9萬起。值得一提的是，黑野馬Dark Horse Premium每年年度配額10台，今年已完售。

福特新一代Mustang野馬跑車售價

2.3升Ecoboost Premium：189.9萬

5.0升V8 GT Premium（受訂生產）：236.9萬

5.0升V8 Dark Horse Premium（限量10台／年）：259.9萬

▲首度導入的Dark Horse黑野馬年度配額10台，今年度10台已完售。

新野馬跑車維持長車頭、短車尾比例，車頭也換上3道Tri-Bar LED頭燈，搭配面積更大的水箱護罩、塊狀格柵、19吋輪圈、Brembo前6後4活塞卡鉗、雙邊雙出尾管、專屬後擾流、MagneRide電磁懸吊系統等，不僅具有更侵略的美式肌肉視覺，配備上也相當豐富。

▲新野馬維持長車頭、短車尾比例，且皆標配Premium性能套件，具有3道Tri-Bar LED頭燈、Co-Pilot360駕駛輔助系統，圖為Ecoboost 2.3升車型。



座艙則採12.4吋數位儀表、13.2吋中控螢幕與最新SYNC4影音系統，Dark Horse車型更與甩尾大師Vaughn Gittin, Jr.共同開發電子甩尾手煞車，具有B&O音響（12支喇叭）、Recaro賽車座椅、鈦金屬排檔頭等。

▲Dark Horse Premium黑野馬具有經典儀表介面，並採電子甩尾手煞車、B&O音響（12支喇叭）、Recaro賽車座椅、鈦金屬排檔頭等。



新一代野馬共有2.3升Ecoboost渦輪引擎、5.0升V8自然進氣兩種動力，此次也有手排車型。其中2.3升Ecoboost搭配10速自排變速箱，具有305匹/48.4公斤米扭力，V8 GT車型則搭配6速手排具446匹／55.1公斤米扭力。

▲黑野馬搭配Tremec 6速手排具有454匹／55.1公斤米扭力。



至於更強悍的「黑野馬」Dark Horse Premium方面，則在V8動力與Tremec 6速手排下具有454匹／55.1公斤米扭力，並具有專屬深藍色塗裝、19吋輪圈、Brembo藍色卡鉗、3.73齒比Torsen後軸限滑差速器等。

福特野馬簡易規配、車色：