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本田「最暢銷小狼」Super Cub50將停產！明年全面退出50c.c.市場

▲日本Honda SuperCub 50停產，停年退出退出50c.c.市場 。（圖／翻攝自Honda JP）

▲在排放法規與輕型電動機車的影響下，本田傳出將在明年退出50c.c.輕型機車市場，其中也包括暢銷的Super Cub 50、Cross Cub 50，圖為Super Cub 50。（圖／翻攝自Honda JP，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

自1958年上市、堪稱全球最暢銷機車的「本田小狼」Honda Super Cub系列，最近傳出在日本排放法規與電動輕型摩托車普及的情況下，將停產Super Cub 50及所有50c.c.排氣量以下摩托車，至於排氣量較大的Super Cub C125則會予以保留。

在排放法規下，50c.c.小排氣量的輕型摩托車在技術與成本上，都越來越難通過排廢標準，加上綠牌電動機車、電動自行車等出現，也使50c.c.摩托車成本逼近125c.c.機種，銷量也大幅下滑。據統計，日本去年僅賣出92,824輛，遠低於巔峰時期1982年的278萬輛，也讓本田決定在明年退出50c.c.市場。

▲日本Honda SuperCub 50停產，停年退出退出50c.c.市場 。（圖／翻攝自Honda JP）

▲雖然Super Cub 50／Cross Cub 50將停產，但其他排氣量更大的110c.c.、125c.c.仍會持續生產販售，圖為Cross Cub 50。

目前本田在日本販售的50c.c.以下輕型摩托車，包括Super Cub、Cross Cub、Benly速克達與專為青少年賽事的CRF50F等，這些機種都將在明年停產。

不過，這並不代表本田Super Cub系列的終結，其他110c.c.、125c.c.仍會持續販售。本田Super Cub系列自1958年上市以來，已累積生產超過1.1億輛，堪稱是全球最暢銷的摩托車。

▲日本Honda SuperCub 50停產，停年退出退出50c.c.市場 。（圖／翻攝自Honda JP）

▲日本Honda SuperCub 50停產，停年退出退出50c.c.市場 。（圖／翻攝自Honda JP）

▲其他50c.c.機種如Benly速克達（上圖）與專為青少年賽事的CRF50F（下圖）等也將在明年停產。

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關鍵字：汽車二輪本田HondaSuper Cub小狼50c.c.排氣量小型輕型綠牌檔車

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