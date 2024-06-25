▲影片來源：Audi



記者林鼎智／綜合報導

在新一代Q8上市9個月後，奧迪（Audi）原廠也發表2025年式RS Q8，共有RS Q8標準版、RS Q8 Performance性能版雙車型，其中後者不久前才在紐柏林賽道以7分36.698秒刷新單圈成績，成為奧迪品牌最強悍的燃油引擎休旅。

▲Audi原廠推出新一代RS Q8，共有標準版、性能版兩種車型，成為品牌最強燃油休旅 。（圖／翻攝自Audi，以下同）

新RS Q8皆搭載4.0升V8雙渦輪引擎，標準版具有592匹／81.6公斤米扭力，3.8秒就能靜止加速破百，電子極速達250km／h。而更強悍的RS Q8 Performance則來到632匹／86.7公斤米扭力，0-100km／h僅需3.6秒，極速則是280km／h。奧迪官方更提到，RS Q8 Performance具有品牌史上最強的量產汽油引擎，除了動力更強外，還將有訂製的排氣系統，擁有獨特聲浪。

▲RS Q8皆搭載4.0升V8雙渦輪、8速Tiptronic變速箱，最大馬力自592匹起，並皆具有機械式中央差速器、主動式氣壓懸吊、4輪轉向系統等配備。



新RS Q8皆搭配8速Tiptronic變速箱、quattro全輪驅動系統、機械式中央差速器、主動式氣壓懸吊，車身高度調整範圍達90mm。另外RS Q8也搭載主動式側傾穩定控制系統，可減少車身橫向移動，加上標配的4輪轉向系統，提供精準的操控動態。

煞車系統上，RS Q8標準版車型採前10活塞卡鉗x420mm碟盤、後370mm碟盤與22吋輪圈，而RS Q8 Performance則標配前440mm、後370mm碳纖維陶瓷碟盤與23吋輕量化輪圈。

▲RS Q8可選擇紅色、灰色與藍色RS內裝套件，具有Alcantara麂皮包覆向盤、Dinamica超細纖維縫面與通風運動座椅。



外觀則皆提供Sakhir Gold金、Ascari Blue藍與Chili Red紅色等3款車色，標準版車型還具有亮黑後視鏡、前擾流、後下擴散器，至於性能版車型則採消光碳纖維後視鏡、前下擾流與消光灰後下擴散器。

新RS Q8目前已在歐洲上市，標準版車型售價為141,900歐元，折合新台幣約474萬，性能版車型則是155,700 歐元，折合新台幣約520.2萬起。

▲新RS Q8已在歐洲開賣，售價自141,900歐元起，折合新台幣約474萬。