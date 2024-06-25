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麥拉倫「新超跑休旅」鎖定法拉利Purosangue　傳與BMW合作開發中　

▲麥拉倫超跑休旅預想圖 。（圖／翻攝自Carscoops／ Sergiy Dvornytskyy）

▲麥拉倫正在開發新超跑休旅，首要目標對手就是法拉利Purosangue。（圖／翻攝自Carscoops／ Sergiy Dvornytskyy，圖片皆為預想圖，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

瞄準法拉利Purosangue，麥拉倫（McLaren）傳出正在開發新超跑休旅，除了採油電動力外，很可能為雙門或4門車型，並且與BMW合作共用動力系統。

麥拉倫總裁Michael Leiters近日證實，麥拉倫正在開發一款「共用動力（Shared Performance）」的車款，用來挑戰法拉利Purosangue，並提到新車很可能採雙門或4門設計，並且會具備2個以上的座位，使該車成為「最實用McLaren」，超越3人座的F1與Speedtail。

▲麥拉倫超跑休旅預想圖 。（圖／翻攝自Carscoops／ Sergiy Dvornytskyy）

▲麥拉倫新超跑休旅可能與BMW合作，採高性能PHEV插電式油電動力。

據了解，McLaren新超跑休旅可能採Hybrid油電動力，有V6／V8 Hybrid等選擇，並且也可能與BMW合作，以BMW XM的PHEV插電式油電系統為基礎，提供更強悍的輸出性能。

值得一提的是，McLaren新超跑休旅將採少量生產的方式販售，與藍寶堅尼Urus大量生產、且售價較親民的定位不同，整體來說與法拉利Purosangue較為相似，考量到電池技術進步的時程，預計最快可在2028年上市。

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關鍵字：汽車跑車超跑休旅麥拉倫McLaren法拉利Purosangue油電BMWXMPHEVHybrid

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